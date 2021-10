Videos erklären neue Details zu Papierfabrik-Ausbau in Trebsen

Trebsen

„Ich bin nicht der Papiermacher von Trebsen, sondern ich bin der Werkleiter von der Papierfabrik Trebsen. Hallo.“ Maik Nürnberger stellt sich mit diesen Worten in drei kurzen Filmen vor, mit denen das Unternehmen seine Expansionspläne erläutert, die mittlerweile weit über die Stadt hinaus Gesprächsthema sind. Produziert wurden sie in einer Gohliser Kneipe.

Das Schema der Videos gleicht sich. Schauspieler Hans Henrik Wöhler setzt sich mit seinem Bier an den Tisch Nürnbergers und spricht ihn an. Wie läuft das Verfahren zur Betriebserweiterung ab, wie wird eigentlich in Trebsen Papier produziert, und wie sehen die neuen Planungsentwürfe aus, will er von ihm wissen. Der Werkleiter antwortet, verrät sogar einige Details, die erst nächste Woche in einer öffentlichen Ausschusssitzung behandelt werden sollen.

Laie und Profi in einem

Schauspielerische Fähigkeiten dürfen ihm durchaus zugesprochen werden, auch wenn der leichte Dialekt verrät, dass er ein Laie auf diesem Gebiet ist. Inhaltlich kommt rüber: Er meint, was er sagt. Souverän. Da ist er Profi, steckt tief in der Materie drin.

Noch viel Unkenntnis

Zu finden sind die Streifen im Internet auf der Projektseite der Papierfabrik „Julius Schulte“. Dort kann jeder nachlesen, was das Unternehmen vorhat und welche Abläufe dabei zu beachten sind. „Trotzdem haben wir in unseren Bürgergesprächen festgestellt, dass viele Leute noch nicht wissen, wie beispielsweise das Planverfahren aussieht. Sie denken, alles ist sowieso schon abgemacht“, erklärt Uwe Hitschfeld vom gleichnamigen Büro für strategische Beratung aus Leipzig, den die Fabrik engagiert hat.

Videos als Ergänzung zu Texten

Deshalb müsse das Anliegen immer und immer wieder erklärt werden. „Da es Leute gibt, die lieber visualisierte Informationen aufnehmen, untersuchten wir Möglichkeiten, wie wir ihnen entgegenkommen könnten“, meint Hitschfeld. „So entschieden wir uns für Filme. Aber keine Trickfilme oder welche mit Mario Adorf, sondern mit jemandem aus dem Werk, der das Projekt kennt und das Anliegen authentisch rüberbringen kann. Maik Nürnberger ist so ein Mann, der Herzblut mitbringt.“

Professionelles Filmteam

Im Dialog mit Hans Henrik Wöhler spricht der Werkschef freilich nicht spontan, sondern folgt einer vorher festgelegten Regie. Gedreht wurde mit drei Kameras der Leipziger Firma Günther-Bigalke, die normalerweise für den MDR und die ARD in den Bereichen Kultur und Unterhaltung arbeitet. Entsprechend professionell sieht die Produktion aus. „Wir gehen diesen neuen Weg und sind sehr gespannt, wie er angenommen wird“, sagt Hitschfeld.

Erste Details verraten

Zuschauerinteresse verspricht er sich schon allein durch den Umstand, dass Nürnberger einige Eckpunkte der nach der ersten Bürgerbeteiligung überarbeiteten Planung erwähnt. Es werde mehr Platz zum Ort gelassen, verrät Nürnberger. Ganze Komplexe seien um 180 Grad gedreht worden mit dem Ergebnis, dass der Wohnbebauung zugewandte Gebäude jetzt niedriger wären. Entlang der Industriegebietsstraße und Pauschwitzer Straße würden Wände aufgestellt, die vor dem Lärm der Lastwagen schützen. Außerdem sei eine Fußgängerampel konzipiert worden.

Am Montag Planvorstellung

Am Montagabend wird das neue Konzept gemeinsam vom Technischen und Verwaltungsausschuss besprochen, die 19 Uhr in der Sport- und Kulturstätte „Johanes Wiede“ zur öffentlichen Sitzung zusammenkommen. Entscheidungen soll aber erst der Stadtrat am 26. Oktober treffen. „Bis dahin wollen wir eine Broschüre mit den wichtigsten Punkten gedruckt haben, die wir an jeden Haushalt verteilen“, kündigt Hitschfeld an.

Zwei Info-Veranstaltungen

Schon vorher wird das Aktionsbündnis „Lebenswertes Wohnen in Trebsen“, das sich gegen die Erweiterungspläne der Papierfabrik wendet, eine Informationsveranstaltung in der Sport- und Kulturstätte abhalten, Termin ist der 19. Oktober, ab 19 Uhr. Am 9. Dezember, ab 18 Uhr, folgt eine Info-Veranstaltung der Stadt Trebsen.

„Das ist ’ne ganze Menge an Informationen, die sie mir da mitgegeben haben. Haben Sie vielleicht ein bisschen was zum Aufschreiben, ein Papier vielleicht?“, fragt Hans Henrik Wöhler zum Schluss der drei Filme. „Der Papiermacher hat Papier dabei“, antwortet Maik Nürnberger. Die LVZ auch und hält ihre Leserschaft auf dem Laufenden.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer