Verkehrsprobleme - Videoüberwachung? Naunhof will Parkproblem an Seen lösen

Bei Sonne und Hitze kommt es immer wieder zu Verkehrsproblemen an den Naunhofer Seen. Vor allem verstellen Autofahrer Zugänge für Rettungsfahrzeuge. Jetzt denkt die Stadt über neue Technik nach. Kommt die Videoüberwachung?