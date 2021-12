Leipzig

Mehrere Fahrzeuge sind am Donnerstagabend in einen Unfall verwickelt worden, der sich gegen 19.20 Uhr auf der Autobahn 14 ereignet hat. Dort waren in Höhe der Anschlussstelle Naunhof in Fahrtrichtung Nossen vier Fahrzeuge aufeinander gefahren; dabei hat es zwei von ihnen auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Keine Verletzten beim Unfall mit vier Fahrzeugen

Laut Angaben der Leipziger Polizei wurde aber niemand verletzt. Der Unfallhergang ist noch unklar. Die Autobahn 14 war gegen 20.30 Uhr noch komplett gesperrt, weil die Fahrbahnen von Splittern beräumt werden mussten.

Von Andreas Tappert