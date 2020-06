Otterwisch

Weniger wegen seiner Nisthilfen für Schleiereulen und Turmfalken war Klaus Döge bislang einem breiten Publikum bekannt. Er machte sich vielmehr einen Namen als Storchenvater von Otterwisch. Jedes Jahr zielt eine hochauflösende Kamera auf das Nest von Familie Adebar, die rund um die Uhr Live-Bilder in die Welt schickt. Auch jetzt wieder, da die Störche vier Junge großziehen. Anfangs waren es fünf, doch das Kleinste verlor schon kurz nach dem Schlüpfen den Überlebenskampf. Seine Geschwister sollen demnächst beringt werden. Doch diesmal geschieht das in aller Stille.

Normalerweise kommt es immer zu einem Massenauflauf, wenn Bernd Holfter die Ringe anlegt. „Wegen des Coronavirus können wir das im Moment nicht verantworten. Deshalb geben wir den Termin nicht öffentlich bekannt, sagt Döge.

Storch aus Güllegrube gerettet

Ihm steckt noch ein anderer Schrecken in den Knochen. Am 30. Mai war ein erwachsener Storch in Otterwisch in eine Güllegrube gefallen. Einwohner retteten ihn und benachrichtigten Klaus Döge. Schnell stellte sich heraus, dass es sich aber nicht um ein Tier vom Kirchturm handelte, sondern um ein auswärtiges.

Rettung: Bernd Holfter (li.) und Klaus Döge reinigen den in eine Güllegrube gefallenen Storch. Quelle: Klaus Döge

Döge und ein anderer Otterwischer fingen es mit Keschern ein, da es nicht fliegen konnte. „Mit meiner Frau wusch ich den Storch am Abend und steckte ihn in meine Voliere“, berichtet der Naturschützer. Später stieß Holfter dazu, doch auch nach drei Reinigungen des verklebten Gefieders konnte sich der Vogel nicht in die Lüfte erheben.

Adebar fliegt wieder

In einer Pflegestation in Thräna zwischen Borna und Altenburg begann er schließlich, sich selber zu putzen. „Vergangenen Sonnabend wurde die Voliere geöffnet, er flog in Richtung Südwesten davon“, sagt Döge und schiebt nach: „Sein Glück, dass in diesem Falle Menschen eingegriffen hatten.“

Von Frank Pfeifer