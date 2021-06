„Villa Wundt“ in Großbothen: Grimma stimmt den Plänen zu

Grimma/Großbothen

Dem Landratsamt liegt inzwischen der Bauantrag für die „Villa Wundt“ in Großbothen vor. Die Stadt Grimma war jetzt aufgefordert, ihr „gemeindliches Einvernehmen“ für die denkmalgerechte Sanierung und Instandsetzung zu erteilen. Mit einem einstimmigen Votum war das eine klare Angelegenheit im Technischen Ausschuss. Aus der momentan ruinösen Villa in der Grimmaer Straße soll eine Forschungs- und Erinnerungsstätte werden. Die künftige Nutzung in Gedenken an den weltweit bekannten Mediziner, Philosophen und Psychologen werde aus städtebaulicher Sicht sehr begrüßt, heißt es im Beschluss.

Villa wurde 1904 errichtet – Wundt starb hier 88-jährig

Das 1904 im toskanisch-lombardischen Stil errichtete Haus atmet Geschichte. Hier verbrachte kein geringerer als Wilhelm Wundt, der Begründer der Psychologie als eigenständige Wissenschaft, seine letzten Lebenstage. Er starb am 31. August 1920 im Alter von 88 Jahren. Die Villa gehörte 1915/16 seiner Tochter Eleonore, bevor der berühmte Forscher sie als Sommersitz selbst erwarb.

Eine Tafel am Haus erinnert an Wilhelm Wundt. Quelle: Thomas Kube

Mittlerweile droht dem Gebäude der Einsturz. Der Freiburgerin Katharina Ungerer Heuck, die das Haus 2017 kaufte und jetzt auch als Bauherrin auftritt, und dem Förderverein Wilhelm-Wundt-Haus um seinen Vorsitzenden Tim Tepper ist zu es zu verdanken, dass es wie Phönix aus der Asche steigen soll.

Mehrere Retter der ersten Stunde fanden sich

Der inzwischen verstorbene Gustav Ungerer forschte zu Wundt und weckte das Interesse seiner Frau. Auch Andreas Jüttemann, Wissenschaftler aus Berlin und heutiger Vizevorsitzender des Vereins, zählt mit seinem Vater Gerd zu den Rettern der ersten Stunde. CDU-Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf und ihr ehemaliger Mitarbeiter Thomas Krafczyk legten sich ebenso für die Wundt-Villa ins Zeug. Bund und Land gaben eine halbe Million Euro Fördergeld.

Prof. Gerd Jüttemann mit Sohn Andreas vorm Wundt-Haus in Großbothen. Quelle: Andreas Doering

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) räumte zur Sitzung des Technischen Ausschusses ein, lange Zeit skeptisch gewesen zu sein. „Ich hätte keinen einzigen Euro verwettet, dass die das hinkriegen.“ Umso mehr freut er sich über das Engagement und Ergebnis. Der Rathauschef ist sich der Bedeutung des Wissenschaftlers Wundt bewusst. Der pflegte nicht nur Kontakt zu Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald, der nur Schritte entfernt lebte und arbeitete. Berger zufolge war überdies der Universalgelehrte Hermann Helmholtz (1821 – 1894) Wundts Mentor.

Sanierung ist vorerst mit 835.000 Euro veranschlagt

Die denkmalgerechte Sanierung der Villa ist mit 835.000 Euro veranschlagt. Im Keller sind Neben- und Lagerräume geplant. Im Erdgeschoss soll die Geschäftsstelle des Vereins beziehungsweise Nutzers eingerichtet werden, außerdem ein Wilhelm-Wundt-Zimmer und die Bibliothek mit angrenzendem Wintergarten. Das erste Obergeschoss könne zunächst als 90 Quadratmeter große Mietwohnung genutzt werden, heißt es im Bauantrag. Bei Bedarf könnten die Räume später aber auch in das Konzept der Forschungs- und Erinnerungsstätte eingebunden werden. Unterm Dach finden den Plänen zufolge zwei Stipendiaten Platz und können dort über einen begrenzten Zeitraum zu Studienzwecken wohnen.

Bei der Sanierung soll behutsam vorgegangen und möglichst viel originale Bausubstanz erhalten werden. Durch die Authentizität soll ein anschaulicher Eindruck des ehemaligen Lebensumfeldes von Wilhelm Wundt vermittelt werden. Auf eine behindertengerechte Erschließung mit Fahrstuhl werde deshalb verzichtet, heißt es.

Von Frank Prenzel