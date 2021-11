Grimma

Die Bilder gingen durch ganz Deutschland, als der Erfurter Geher Jonathan Hilbert nach seinem Zieleinlauf im japanischen Sapporo die Tränen nicht mehr zurück halten konnte und vor laufender ARD-Kamera seine Liebe offenbarte: „Das ist auch für Dich, Anna.“ Minuten zuvor hatte der 26-Jährige auf der 50-Kilometer-Distanz im Gehen unter sengender Sonne die olympische Silbermedaille errungen und musste sich nur dem Polen Dawid Tomala geschlagen geben. Das war am 6. August. 

Geher aus Erfurt ist seit der Silbermedaille ein gefragter Mann

Seitdem ist Jonathan Hilbert ein gefragter Mann. Am Donnerstag war er zu Gast in der Grimmaer Grundschule „Wilhelm Ostwald“. Zunächst erzählte er rund 30 Zweit- und Drittklässlern mit Hilfe von Fotos und Filmausschnitten von seinen eindrucksvollen Erlebnissen bei der diesjährigen Olympiade in Tokio, um sie dann in der Turnhalle in die Geheimnisse des Gehens einzuweihen. Danach wiederholte er die Runde mit beiden vierten Klassen. An seiner Seite keine Geringere als Freundin Anna Kristin Fischer.

Der Vize-Olympiasieger, der in Japan den größten Erfolg seiner Karriere feierte, konnte den Besuch in Grimma trotz knapper Zeit nicht ausschlagen. Denn die Bande sind eng. Zum einen ist die Mutter seiner Freundin, Jana Fischer, die stellvertretende Schulleiterin. Zum anderen arbeitet Anna Kristin derzeit selbst an der Schule. Die Grundschullehramt-Studentin beteiligt sich an einem Projekt der Universität, das sich „Start-Training“ nennt. Dabei betreut sie Erstklässler und nutzt den Aufenthalt zudem für ihre Examensarbeit. Auch ihr Referendariat möchte sie hier absolvieren.

Anna Fischer erlernte Leichtathletik-Abc in Großbardau

Anna Kristin Fischer, die jetzt in Leipzig lebt, erlernte das Leichtathletik-Abc beim SV Großbardau und ging als Mittelstreckenläuferin eine Zeit lang dem Leistungssport nach. 2015 wurde die heute 23-Jährige deutsche Meisterin mit der Drei-mal-800-Meter-Staffel. Ihr größter Erfolg. Den sympathischen wie ehrgeizigen Geher Jonathan Hilbert lernte sie in Trainingslagern kennen – vor etwa einem Jahr funkte es dann zwischen beiden. Hochzeitspläne haben sie aber noch nicht.

Jonathan Hilbert möchte Kinder zum Sport motivieren

Der 26-jährige Leistungssportler von der LG Ohra Energie hat Anfragen von einem Dutzend Schulen. Bislang konnte er nur der Bildungsstätte im Grimmaer Süden zusagen. Das intensive Training an sechs Tagen die Woche fordert seinen Tribut. Dabei würde Hilbert, der als frisch gebackener Vize-Olympiasieger auch schon Sportvereine in Thüringen aufsuchte, gern mehr solcher Termine wahrnehmen. Denn er möchte, dass Kinder regelmäßig Sport treiben und glaubt, mit der Silbermedaille in der Hand motivierend wirken zu können. Gerade in der Corona-Zeit hätten sich viele Kinder hinterm Computer verschanzt statt dem Sport nachzugehen, meint Hilbert. Verbände, Vereine, Trainer, Lehrer und eben auch Spitzensportler seien verpflichtet, Kinder aufzusuchen und den Vorteil von Sport vor Augen zu führen.

Viertklässler aus Grimma löchern den erfolgreichen Sportler

In der Aula löcherten die 35 Viertklässler Hilbert mit Fragen. Seit wann er Sport treibt? Seit dem neunten Lebensjahr. Wie lange er geht? Seit zehn Jahren. Wie schnell er die 50 Kilometer in Sapporo gegangen ist? 3:50:44 Stunden, was etwa 13,5 Stundenkilometer entspricht. Welche Sportarten er noch mag? Fahrradfahren und Basketball. In wie vielen Ländern er schon war? In fast ganz Europa, Amerika, Katar, Südafrika und natürlich Japan. Welchen Beruf er hat? Polizist. Wie das Wetter in Tokio war? Ziemlich warm, auch nachts. Ob er noch einmal zur Olympiade möchte. Sehr gern.

Und dann gab es kein Halten auf den Stühlen, als Hilbert die Autogrammkarten und die Silbermedaille zum Anfassen hervor holte. „Die ist ganz schön schwer und sieht schön aus“, staunte die neunjährige Mariella. Stolz ist sie über das Autogramm des Olympioniken, das in ihrem Zimmer einen Ehrenplatz erhalten soll. „Es war sehr interessant, was Jonathan erzählt hat“, gab das aufgeweckte Mädchen noch zu Protokoll.

Staatsexamen zum Einsatz digitaler Medien im Sportunterricht

In der Turnhalle schloss sich dann auch der Kreis für Anne Kristin Fischer. Die 23-Jährige schreibt ihre Staatsexamen-Arbeit zum Einsatz digitaler Medien im Sportunterricht und nutzte dazu die „Olympischen Spiele“ an der Schule. Drei Disziplinen erarbeite sie mit den Kindern mit Hilfe von Tablets – zeigte auf dem Bildschirm die Übungen, ließ Ergebnisse eintragen. Drei weitere Disziplinen wurden herkömmlich ausgetragen. So will die Studentin analysieren, ob Kinder motivierter sind und Übungen besser verstehen, wenn digitale Medien im Spiel sind. Die Forschungsergebnisse fließen in ihre Arbeit ein.

Sportstunde in Grimma wird zum Höhepunkt der „Olympiade“

Die Sportstunde mit dem Vize-Olympiasieger avancierte zum Höhepunkt der Schul-Olympiade: Gehen als Abschlussdisziplin. Nach der Erwärmung ging es zur Sache und Jonathan Hilbert erklärte den begeisterten Mädchen und Jungen, was bei seiner nicht einfachen Sportart zu beachten ist. „Der Geher muss immer auf dem Boden sein, im Gegensatz zum Laufen sind die Beine durchgestreckt, und man setzt mit den Fersen auf.“ Wichtig sei, die Arme aktiv einzusetzen. Hilbert forderte die Mädchen und Jungen, die natürlich sprinten durften, zum Duell auf – und kam zeitgleich mit den schnellsten Kindern am anderen Hallenende an.

Freundin gab für jeden Tag in Tokio einen Brief mit

Seine Freundin war in der Turnhalle mittenmang. Im Sommer hatte sie ihrem Freund für jeden Tag in Japan einen handgeschriebenen Brief mitgegeben. „Sie hat mich immer aufgebaut“, schluchzte Hilbert nach dem Gewinn der Silbermedaille ins Mikrofon. „Wir haben jeden Tag mehr als drei Stunden gefacetimed, weil es mir mental nicht so gut ging.“ Seine Freundin im fernen Deutschland gab ihm Kraft für den Wettkampf über den langen Kanten. „Ich kam ziemlich glücklich, aber auch kaputt ins Ziel“, erzählte der Geher den Kindern in Grimma.

