Volkssolidarität trennt sich von Grimmaer Kita Schwanenteich

Grimma

Bei der Kindertagesstätte „Am Grimmaer Schwanenteich“ steht ein Trägerwechsel bevor. Die Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental gibt die Einrichtung in der Köhlerstraße nach fast 25 Jahren ab und macht Platz für die Awo Kinderwelt gGmbH, die sich ab 1. Februar um den 120 Plätze umfassenden Kindergarten kümmern wird. Im Stadtrat gab es jetzt grünes Licht sowohl für die Aufhebung des Betreibervertrages mit der Volkssolidarität als auch für den Abschluss der Vereinbarung mit der Tochter des Arbeiterwohlfahrt-Kreisverbandes Mulde-Collm.

Vorübergehend Öffnungszeiten eingeschränkt

Es grummelt schon eine Weile. Und offenbar waren es Eltern, die den entscheidenden Impuls gaben, als sie sich Mitte des Jahres an die Stadtverwaltung wandten. Denn die Volkssolidarität hat in der Grimmaer Einrichtung seit einiger Zeit mit personellen Engpässen zu kämpfen. „In fünf Jahren haben wir vier Leiter zugeführt“, erläutert der Geschäftsführer der in Leipzig sitzenden Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental, Lutz Stephan. Jeder habe sich aber nach kurzer Zeit anders orientiert und der Kita wieder den Rücken gekehrt. „Das war nicht günstig für die Einrichtung.“ So eine Fluktuation sei völlig untypisch für sein Haus, das 58 Kitas betreibe, betont Stephan. Es gab aber auch sonst am Schwanenteich Probleme mit der personellen Abdeckung. Im Frühsommer mussten deshalb sogar die Öffnungszeiten vorübergehend eingeschränkt werden. Derzeit wird die Kita kommissarisch geleitet.

Stephan : „Unternehmerische Entscheidung“

Stephan spricht von einer unternehmerischen, strukturell begründeten Entscheidung der Volkssolidarität, die im Kontext mit dem Fachkräfte- und Personalmangel zu sehen sei. Mit Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) sei abgestimmt worden, für die Kita einen Freien Träger zu finden, der in Grimma besser aufgestellt ist. „Wir wollen, dass die Kinder bestmöglich betreut werden“, bekräftigt der Geschäftsführer des scheidenden Trägers.

Er sei ein Stück weit bei den Eltern und könne deren Sorgen aufgrund der instabilen Lage verstehen, sagt Stephan. Im Ergebnis der Gespräche zwischen Träger, Stadt und Eltern sei eine richtige Entscheidung getroffen worden. „Wir reizen unsere Vertragslaufzeit nicht aus“, so Stephan. Sie wäre bis Ende 2021 gegangen.

Awo Kinderwelt blieb als einziger Interessent

Die Kommune muss laut Kita-Gesetz einem Freien Träger den Vorrang geben und startete im Sommer ein Verfahren zur Interessenbekundung. Neben der Awo Kinderwelt signalisierte auch der Internationale Bund Bereitschaft, machte aber bald darauf einen Rückzieher. Zur Stadtratssitzung nun stellte sich die in in Grimma sitzende Awo mit ihrem Konzept für die Kita am Park mit dem Schwanenteich vor. Rathauschef Berger sprach eingangs von einer „guten Lösung“. Man habe viele Runden gedreht, wolle im Interesse der Kinder einen „reibungslosen Übergang“ und sei der Awo dankbar.

Die Awo Kinderwelt betreibt derzeit 15 Kitas, darunter den „Sonnenschein“ und „Regenbogen“ in Grimma. Die 170 Beschäftigten kümmern sich um 1250 Kinder. Mit der Einrichtung am Schwanenteich kommt eine neue Aufgabe hinzu. „Wir haben schon Einiges in die Wege geleitet“, erläuterte Fachberaterin Peggy Thomas dem Stadtrat. Weitere Mitarbeiter-Gespräche sind ihren Worten zufolge im Dezember und Januar geplant, erste Einstellungen bereits erfolgt. Allerdings wollen nicht alle des jetzigen Teams zur Awo wechseln. Ein Teil bleibt laut Stephan bei der Volkssolidarität. Wichtig sei, so Thomas weiter, zusammen positiv in die Zukunft zu schauen und alles aufzubrechen, was Unsicherheiten im Team auslöste.

Neue Kita-Chefin bereits gebunden

Fest steht schon jetzt, wer die Kita anführen wird. Die Frau sei studierte Sozialpädagogin und habe bereits seit 2012 Leitungserfahrung, sagte Thomas, hielt sich beim Namen aber noch bedeckt.

Wichtig ist der Awo Kinderwelt die Zusammenarbeit mit den Familien. „Unser pädagogischen Konzept wollen mit gemeinsam mit Elternrat und Eltern aufbauen“, erklärte die Fachberaterin. „Was gut läuft, bleibt.“ Eltern könnten sich mit ihren Fragen an die Awo in der Stecknadelallee wenden.

>> Lesen Sie auch: Vor zwei Jahren feierte die Kita ihren 60. Geburtstag.

Von Frank Prenzel