Voller Saal bei Wahlforum in Frohburg

Zum Schlagabtausch zwischen den sechs Direktkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien kam es am Dienstagabend im Frohburger Schützenhaus. LVZ und die Landeszentrale für politische Bildung hatten zum Wahlforum im Vorfeld der Bundestagswahl eingeladen. Insgesamt gehen im Wahlkreis 154 (Leipzig-Land) elf Direktkandidaten an den Start, um die langjährige Mandatsinhaberin der CDU, Katharina Landgraf, zu beerben.

Rund 100 Zuhörer im Frohburger Schützenhaus

Auf dem Podium hatten Franziska Mascheck (SPD), Edgar Naujok (AfD), Julia Schramm (Die Linke), Matthias Vialon (Bündnis 90/Grüne), Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) und Olaf Winne (FDP) Platz genommen. Das Publikum setzte vorab die Themen. Von besonderem Interesse waren Fragen des Kohleausstiegs, die Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen sowie die aktuelle Situation in der Pflege. Mehr als 100 interessierte Zuhörer ließen sich das unmittelbare Aufeinandertreffen der politischen Kontrahenten nicht entgehen. Zahlreiche Bürger nutzten zudem die Gelegenheit, Fragen zu stellen. LVZ.de berichtet am Mittwoch ausführlich.

Nächstes Wahlforum in Grimma

Am 8. September präsentieren sich die sechs Bundestagskandidaten bei einem weiteren Wahlforum der LVZ und der Landeszentrale für politische Bildung – dann in der Muldentalhalle in Grimma.

Von Simone Prenzel