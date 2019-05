Grimma

Geht es um den Volleyballverein Grimma (VVG), richten sich viele Augen auf das sportliche Aushängeschild: auf die Zweitbundesliga-Frauen, die gerade eine aufreibende Spielzeit hinter sich gebracht haben. Es lohnt sich aber auch der Blick auf ein Projekt, mit dem der Verein gleich mehrere Ziele verfolgt. Unter dem Titel „Gemeinsam am Ball – Inklusion hautnah“ bemüht er sich um die Einbeziehung von Menschen mit Handicap. Dabei werden nunmehr auch Sportstunden in der Förderschule für Lernbehinderte am Pulverturm übernommen.

Für Stefanie Diestel ist das Projekt eine Herzensangelegenheit. Die 41-jährige selbstständige Physiotherapeutin steht jetzt mit Yvonne Pawlik an der Spitze des 130-Mitglieder-Vereins, nachdem der langjährige Präsident Frank Geißler zur Vorstandswahl im März nicht wieder angetreten war und sich nun als Manager um die Belange des Bundesligateams kümmern wird. Jürgen Bergmann als Schatzmeister und vier Beisitzer komplettieren den Vorstand.

Bei der „Aktion Mensch“ für zwei Projekte beworben

In einer Phase sinkender Mitgliederzahlen vor zwei Jahren gab es Überlegungen, den Volleyballverein eventuell für andere Sportarten zu öffnen – und eine Abteilung Behindertensport zu bilden. Das war der Ausgangspunkt für das jetzige Unterfangen. Auf der Suche nach einer Finanzierung stieß die Vereinsführung auf die „Aktion Mensch“ – und konnte sie mit ihrem Konzept überzeugen. „Genau genommen bewarben wir uns für zwei Projekte“, erläutert die 1. Vizepräsidentin. So unterstützte die deutschlandweit agierende Sozialorganisation das vorjährige Sommercamp des Vereins. Daran nahmen vier Schüler der Lernbehindertenschule am Pulverturm teil, so dass Inklusion für alle spürbar wurde. Weitaus gewichtiger aber ist die Zuwendung für „Gemeinsam am Ball“. Auf drei Jahre verteilt kann der VVG 50.000 Euro in das Projekt stecken, das laut Diestel im Landkreis Leipzig Pilotcharakter trägt.

Menschen mit Behinderungen integrieren

„Wir wollen Menschen mit Behinderungen ins Vereinsleben integrieren und eine Aufgabe geben“, erläutert die Vereinschefin ein wichtiges Ziel. Vorrangig gehe es um Kinder und Jugendliche, aber nicht nur. Und auf lange Sicht will der Verein auf diesem Weg neue Mitglieder gewinnen. „Noch stecken wir mit dem Projekt in den Kinderschuhen“, verdeutlicht Diestel. Sie kann sich vorstellen, Menschen mit Einschränkungen nicht nur sportlich, sondern auch anderweitig einzubeziehen, etwa als Unterstützung an der Kasse oder in der Mitgliederverwaltung.

Ein wichtiger Partner ist die Lernbehindertenschule in Grimma-Süd. In den Winterferien gab es im Hort zunächst eine gelungene Sporteinheit mit den Mädchen und Jungen. Im März und April hospitierten Diestel und zwei weitere Therapeuten ihrer Physiotherapie in den Sportstunden der Zweit-, Dritt-, Fünft- und Sechstklässler, um sich bekannt zu machen und die Kinder zu beobachten. Schrittweise übernehmen sie jetzt in jeder Klassenstufe wöchentlich eine Sportstunde – den Sportlehrer immer an der Seite.

Therapeuten fördern die Lust am Ballspiel

„Wir wollen die Freude an Ballsportarten fördern“, erklärt Diestel das Tun der geschulten Therapeuten. Es gehe darum, mit den Kindern Spieltechniken zu entwickeln, aber auch darum, bei Lauf- und Bewegungsspielen die Koordination und Gruppendynamik zu verbessern. Der Unterricht ist laut Diestel eine Art Talentesichtung. Vielleicht, so die Hoffnung und Erwartung, könne der ein oder andere Schüler einmal in die VVG-Trainingsgruppen aufgenommen werden. „Wir wollen ihnen den Weg in den Verein ebnen“, bekräftigt das langjährige Vorstandsmitglied Diestel. Das Engagement geht über den Sportunterricht hinaus. Im Sommer will der Verein die Ferienspiele des Schulhortes mit einem Sportprojekt bereichern.

Erster Inklusionsspieltag mit Rugby und Trommeln

Unter dem Motto „ Inklusion“ stand auch der letzte Heimspieltag der Zweitbundesliga-Frauen gegen den TV 05 Waldgirmes. Der VVG hatte dazu die Rugby-Rollstuhlfahrer aus Leipzig eingeladen, die in der großen Satzpause ihr sportliches Können unter Beweis stellten. Und auf den Rängen der Muldentalhalle verstärkten behinderte Erwachsene der Wohngruppe der Lebenshilfe Naunhof die Trommler des Vereins und spornten die Spielerinnen mit an. „Das war für alle ein tolles Erlebnis“, freut sich Diestel. Den Kontakt zur Lebenshilfe wolle sie langfristig halten.

Zum nächsten offenen Sommercamp in der Muldentalhalle, wie immer in der vorletzten Ferienwoche, wird der 2006 gegründete Verein erneut Kinder der Lernbehindertenschule einladen. Auf die Camp-Teilnehmer warten vielfältige sportliche Angebote, und sie können auch das Sportabzeichen ablegen. Dann heißt es wieder: Inklusion hautnah.

Von Frank Prenzel