Vollsperrung: Altenhainer Fischotter bekommt einen Laufsteg

Barrierefreiheit schön und gut. Es ist richtig, wenn öffentliche Gebäude genauso wie Gehwege, Plätze und Bushaltestellen so gestaltet werden, dass sie keine unüberwindlichen Hürden für Menschen mit Behinderungen darstellen. Aber braucht nun wirklich auch noch der Fischotter in Altenhain Barrierefreiheit, um von einer Straßenseite zur anderen zu gelangen?

Wäre da keine Brücke, die er nutzen könnte, ließe sich verstehen, dass für ihn ein Durchlass geschaffen werden muss. Längst gibt es allerorten Tunnel für Amphibien, damit Kröte und Co. nicht von Autos überfahren werden. Aber in Altenhain besteht längst so ein Durchlass, und er soll lediglich erneuert werden, nicht aber verschwinden.

Hallo? Der Fischotter kann sich nicht nur geradeso über Wasser halten, er zählt zu den besten Schwimmern unter den Landraubtieren! Und trotzdem muss laut Vorschrift neben dem Bachlauf extra ein rund 15 Meter langer Laufsteg eingerichtet werden, auf dem er die Straße trockenen Fußes unterqueren kann. Fehlen nur noch ein roter Teppich und ein Geländer, damit er nicht aus Versehen ins Wasser fällt. Und natürlich eine Steckdose für den Fön, falls er doch mal sein Fell trocknen muss.

Deutschland hat offenbar Luxusprobleme, wenn Geld auf diese Weise rausgehauen werden kann. Die 26 000 Euro, die in die Trockenberme fließen, hätten an anderer Stelle sinnvoller eingesetzt werden können – für die weiterhin nötige Verbesserung der Barrierefreiheit.