Vollsperrung: Muldebrücke in Grimma wird gebaut

In Grimma wird während der Herbstferien eine sehr wichtige Verkehrsader gekappt: die Brücke über die Mulde. Das Bauwerk wird vom 19. bis 30. Oktober für den Verkehr voll gesperrt, teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. Das führe zu erheblichen Einschränkungen. Auch die Busse des öffentlichen Personennahverkehrs dürfen nicht über die Brücke und müssen weite Umleitungen in Kauf nehmen. Betroffen sind mehrere Linien.

Strecke durch Grimma dient auch als Baustellenzufahrt

Die Straßenarbeiten, die an der Grimmaer Brücke vorgenommen werden, sind ein Vorbote des Neubaus der Autobahnbrücke über die Mulde. Laut Landratsamt wird die Strecke durch die Stadt Grimma – nebst Brücke – ab 2021 etwa fünf Jahre lang für die Umleitung und zur Belieferung der A14-Baustelle benötigt. Die Fahrbahnen der Knotenpunkte der B 107/S 11 und S 11/S 38 seien aber in einem sehr schlechten Ausbauzustand und würden deshalb jetzt ertüchtigt, um der Belastung durch das künftig erhöhte Verkehrsaufkommen standzuhalten. Genutzt werden die Herbstferien, um die Fahrbahnen an den Knoten rechts und links der Muldenbrücke in Grimma zu erneuern.

Wird in den Herbstferien gesperrt: Die Muldebrücke in Grimma. Quelle: Landratsamt

Durch die Vollsperrung werden die Fahrtrichtungen von Grimma nach Nerchau und weiter bis Wurzen (S11) sowie von Grimma nach Mutzschen (S38) – natürlich auch in der Gegenrichtung – unterbrochen. Die Umleitungen sind vor Ort ausgeschildert und werden über die Anschlussstellen Grimma und Mutzschen der Autobahn 14 geführt, informiert die Kreisbehörde.

Mehrere Buslinien von Sperrung in Grimma betroffen

Im öffentlichen Personennahverkehr sind vor allem die Linien 630, 632, 633, 638, 654, 694 sowie der Stadtverkehr Grimma A der Regionalbus Leipzig GmbH betroffen. Die Busse – etwa nach und von Nerchau und Mutzschen – können nicht fahrplanmäßig unterwegs sein. Das Landratsamt bittet, sich über die Fahrtmöglichkeiten unter www.regionalbusleipzig.de zu informieren.

„Die Sperrung muss leider auch kurzfristig erfolgen, da die Schulferien genutzt werden müssen und sich für den Sommer 2021 bereits andere Maßnahmen ankündigen“, teilt das Landratsamt weiter mit. Die Ferien in den Wintermonaten würden sich für Straßenbaumaßnahmen nicht eignen.

Allen Beteiligten sei bewusst, dass die dringende Baumaßnahme mit großen Einschränkungen verbunden ist und bitten um Geduld und Verständnis.

