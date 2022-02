Trebsen/Altenhain

Der ganz große Wurf bleibt aus, den sich die Altenhainer seit langem erhoffen. Nach mehreren Anläufen wird ihre Turnhalle nur im absolut notwendigen Umfang saniert. Dieser Tage verständigten sich Ingenieure, Bauamtsvertreter, Mitglieder der Sportgemeinschaft Blau-Weiß Altenhain und Kommunalpolitiker auf den Rahmen.

Die Arbeiten, das verdeutlichte Andreas Schneider vom gleichnamigen Colditzer Planungsbüro, konzentrieren sich ausschließlich auf das Innere der eigentlichen Sporthalle. Sanitärräume und Umkleiden wie auch der Eingangsbereich mit Treppe und das oben befindliche Zimmer der Schachspieler bleiben unberührt.

Als erstes sollen das alte Parkett und die Wandheizungen raus. Volker Killisch, Stadtrat und zugleich Freizeitsportler, sicherte dabei die Hilfe seiner Vereinsfreunde zu, um durch Eigenleistungen Kosten zu senken.

Verzicht auf Dämmung

Laut Schneider wird es nicht möglich sein, die Halle von unten her zu dämmen. „Die Schicht müsste zehn bis zwölf Zentimeter stark sein, diesen Platz haben wir nicht“, erklärte er. „Deshalb können wir nur den Kompromiss eingehen, eine Fußbodenheizung direkt auf der Bodenplatte zu verlegen.“ Der Wärmebedarf, so räumte Heizungsingenieurin Christine Schneider ein, werde sich deshalb gegenüber der jetzigen Höhe nicht verringern.

Marode Heizung. Zwischenzeitlich musste mit einem Eimer tropfendes Wasser aufgefangen werden. Quelle: Archiv Thomas Kube

Vom neuen Erdgaskessel in der Kindertagesstätte „Dorfspatzen“, der schon das Feuerwehrgerätehaus mitversorgt, soll dann auch die Heizung in der Sporthalle gespeist werden. Mit einer Steuerung lässt sich die Temperatur regeln, denn, so wurde deutlich, die einen Sportler hätten es beim Training lieber etwas frischer als die anderen.

Als Sportboden sieht Planer Schneider Linoleum vor. Er brachte einige Farbmuster mit, eine Auswahl wurde aber noch nicht getroffen. Gleiches gilt für den zwei Meter hohen Prallschutz aus Vlies, der ringsherum an den Wänden angebracht werden soll. Oberhalb dieser Verkleidung werden die Wände lediglich verspachtelt und neu gestrichen.

Zwei Varianten für Beleuchtung

In die Decke aus Pressspanplatten will Schneider nicht hineinreißen – sie hielt seit Bau der Halle, die im Dezember 60 Jahre alt wird. Allerdings sollen die alten Leuchtstoffröhren entfernt werden. Thomas Köhler vom gleichnamigen Lunzenauer Ingenieurbüro kann sich als Ersatz LED-Leuchten entweder an der Decke oder an den Wänden vorstellen. „Das muss noch entschieden werden“, sagte er. Nach seinen Worten wird auch die gesamte Elektrik der Halle erneuert.

Veraltet: An der Decke hängen Leuchtstoffröhren. Quelle: Archiv Thomas Kube

Der Vorder- und der Hintereingang werden mit selbstschließenden Brandschutztüren versehen, die über einen Prallschutz und eine Panikfunktion verfügen, damit die Menschen im Notfall nach draußen gelangen können. An einem der beiden Eingänge wird eine Rampe angebaut, denn Barrierefreiheit gehört zu den obersten Pflichten. Anzuschaffen ist außerdem ein Filzbelag, der für Veranstaltungen ausgerollt wird, bei denen Besucher mit Straßenschuhen hereinkommen.

Problem mit Gerätelagerung

Zur Unterbringung der Filzrollen schlug Hobbysportlerin und Stadträtin Jeanette Lenk den kleinen Nebenraum der Halle vor. Allerdings passen dort dann nicht die Sportgeräte rein, die zurzeit an der hinteren Wand der Halle gelagert werden. Für sie sollte eigentlich ein Anbau errichtet werden, der nun aber aus der Planung gestrichen wurde. Die Geräte nach der Sanierung wieder an die alte Stelle zu stellen, ergibt wenig Sinn. „Das kann höchstens eine vorübergehende Lösung sein, bis dafür eine endgültige gefunden haben“, erklärte Bauamtsleiter Steffen Wahle.

Finanzierung ohne Fördermittel

Dass es schon Anfang der 2000er Jahre ein Projekt zur Sanierung gab, darauf verwies Volker Killisch. „Wir hätten nur noch die Fördermittel abrufen müssen, doch dann kam die Flut, und das Geld wurde für Anderes gebraucht“, bedauerte er. Im Bestreben, das Bauvorhaben nachzuholen, scheiterten zuletzt ein Versuch, Geld über das europäische Leader-Programm abzurufen, und zwei Versuche, im sächsischen Förderprogramm „Vitale Dorfkerne“ Aufnahme zu finden. Der Ortschaftsrat war frustriert und forderte sogar Akteneinsicht im Rathaus.

Weil die Stadt nun sämtliche Ausgaben alleine stemmen muss, entschied sie sich für die Minimalvariante, bei der sogar auf die Außendämmung verzichtet wird. „Wir bleiben beim Nötigsten, denn es handelt sich um eine Trainingshalle ohne Schulsport, in der keine Wettbewerbe über die Kreisklasse hinaus stattfinden“, sagte Andreas Schneider. Mit dem Baubeginn rechnet er im Herbst. Bis zur Wiedereröffnung werde es rund ein halbes Jahr dauern.

Von Frank Pfeifer