Von Kirchenglocken bis Spielplatz: Geld für Projekte im Leipziger Muldenland

Landkreis Leipzig/Grimma

Zehn Projekte hat der Leader-Koordinierungskreis der Region Leipziger Muldenland kürzlich zur Förderung aus dem Regionalbudget ausgewählt. Mit dem Regionalbudget für die Leader-Regionen soll eine engagierte und aktive eigenverantwortliche ländliche Entwicklung unterstützt sowie die regionale Identität gestärkt werden. Insgesamt standen für das Leipziger Muldenland 200 000 Euro zusätzlich zum bisherigen Budget zur Verfügung. Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Leipziger Muldenland steuert einen Eigenanteil von zehn Prozent bei.

Zuschüsse bis zu 20 000 Euro

Kommunen, Vereine und Kirchgemeinden konnten Anträge für Projekte einreichen, die eine Investitionssumme zwischen 10 000 und 20 000 Euro hatten und noch in diesem Jahr umgesetzt und abgerechnet werden können. Thema des Aufrufes war die Erhaltung und Entwicklung ländlich geprägter Orte zur Verbesserung der Lebensverhältnisse. „Mit dem Regionalbudget übernehmen wir als LAG noch mehr Verantwortung für die Entwicklung unserer Region.“, erklärt Bernd Laqua, Vorsitzender des Trägervereins. „Sowohl der Projektaufruf, die Prüfung der Anträge als auch die Auszahlung der Fördermittel an die Projektträger liegt bei der LAG“, so Laqua weiter.

Uwe Weigelt : Interessante Vielfalt an Projektanträgen

Auch der Vorsitzende des Koordinierungskreises freut sich über die Möglichkeit des Regionalbudgets. „Wir hatten eine interessante Vielfalt an Projektanträgen vorliegen“, berichtet Uwe Weigelt. Das Regionalbudget schaffe eine weitere Möglichkeit der Unterstützung regionaler Projekte.

Die eingereichten Projektanträge wurden von der LAG geprüft und zur Beschlussfassung für den Koordinierungskreis vorbereitet. Eine LAG-interne Arbeitsgruppe sowie Jugendliche aus dem Leader-Vorhaben Ju & Me wirkten bei der Bewertung der Projektideen mit.

Folgende Projekte wurden ausgewählt:

 Lichtwechsel in der Sportarena „Arche“ in Hausdorf

 Umbau der Kegelbahn von Asphalt- auf Plattenbahn in Großsteinberg

 Errichtung eines Spielplatzes in Sachsendorf

 Aufwertung der Außenanlagen des Vereinsgeländes in Commichau

 „Leise zieht durch mein Gemüt, liebliches Geläute…“ – Instandsetzung der

Glockenanlage der Kirche Nepperwitz für ein gelebtes Miteinander der

Einwohner von Nepperwitz

 IT-Ausstattung des Kinder- und Jugendhauses in Machern

 Multifunktionales Spielgerät für den Spielplatz in Zschorna

 Erneuerung eines Kleinkinderspielplatzes als Familientreffpunkt in Panitzsch

 Erneuerung des Gemeindewappens auf dem Schlossplatz in Machern

 Errichtung eines Dorfgemeinschaftsplatzes am Schenkenteich in Hohnbach

Von Simone Prenzel