Von Kuba bis Kenia – Reporter trifft sich mit Grimmaerin verschiedener Nationen

Grimma

Babylon in Grimma: Als die Muldestadt die staunenswerte Pressemitteilung heraus gab, dass in ihren Mauern Menschen aus 66 Nationen leben, riet mir mein Chef, für den LVZ-Bericht nicht nur mit statistischen Zahlen zu langweilen. Fünf (Grimma-)Ausländern verschiedener Nationen in der Zeitung ein Gesicht geben? Uff, dachte ich. Das dürfte eine aufwendige Recherche werden. Wurde es auch – dafür eine umso schönere. Denn ich begegnete sympathischen wie engagierten Menschen zugleich.

Verwaltung hilf mit Liste

Die Stadtverwaltung half mir zunächst mit einer Liste von Personen, die für ein Gespräch durchaus bereit schienen, dann machte ich mir fünf Termine aus und traf mich – bewaffnet mit Kamera und Stift – mit einer Kubanerin, einer Polin, einer Kenianerin, einem Franzosen und einem Serben.

Aufschlussreiche Gespräche

Es waren nette wie aufschlussreiche Gespräche – entweder bei ihnen zu Hause, in einem gemütlichen Café oder gleich mal mitten auf dem Markt. Für einen Journalisten erst recht lohnend: In ihren Erzählungen steckten spannende Nachfolgegeschichten. Sheila Hauck aus Kenia nämlich macht sich für die Menschen in einem Lepra-Dorf ihres Geburtslandes stark. Ranko Balog aus Serbien leistet humanitäre Hilfe für Waisenhäuser seiner einstigen Heimat.

In Grimma heimisch geworden

Claude Bernard aus Frankreich baut in Mutzschen ein Spielschiffe-Museum auf. Yusdely Rodriguez aus Kuba hat sich beruflich in Grimma gleich drei Schienen aufgebaut. Und Katarzyna Kuriata-Stein aus Polen weiß viel über ihre Zeit als Spielerin der hiesigen Bundesliga-Volleyballfrauen zu erzählen. Menschen, die in Grimma heimisch wurden und ihre Frau beziehungsweise ihren Mann stehen. Der Bericht erschien übrigens am 8. Februar.

Von Frank Prenzel