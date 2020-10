Von Schulen bis Kriminalität: Auf diese Themen setzt Naunhofs AfD

Naunhof

Sieben kommunalpolitische Aufgaben stellt die Naunhofer AfD in den Mittelpunkt ihrer künftigen Arbeit. Eine davon sehen die Abgeordneten der Stadtratsfraktion sogar als ihre Pflicht an. Bevor sie darauf eingehen, sind ihnen ein paar Worte zur neuen Bürgermeisterin und zur parlamentarischen Arbeit wichtig.

„Ich finde, dass Naunhof mit Anna-Luise Conrad eine engagierte, kreative und verantwortungsbewusste Bürgermeisterin gewählt hat“, betont Fraktionschefin Anke Naumann. „Für uns ist nun ein ehrliches Miteinander das Wichtigste.“ Grundlegende Voraussetzung dafür sei das Fassen rechtssicherer Beschlüsse im Stadtrat und in den Ausschüssen.

Aufgabe 1: Bildungslandschaft ausbauen

Als Pflichtaufgabe aller Abgeordneten betrachtet die AfD den Ausbau der Bildungslandschaft vom Krippenplatz bis zur Oberschule beziehungsweise bis zum Freien Gymnasium. „Angesichts der vier neuen Wohngebiete, die entstehen sollen, müssen wir handeln“, mahnt Naumann, und ihr Fraktionskollege Rocco-René Beulitz ergänzt: „Bis 2030 erwarten wir einen immensen Zuzug.“

Derzeit werde nur am ersten Bauabschnitt der Grundschulerweiterung gebaut. Die AfD bezweifelt, dass das reicht. Mehr Kapazitäten brauche es auch in der Oberschule. Beulitz mahnt: „Von der Planung bis zur Eröffnung vergehen mindestens drei bis fünf Jahre.“

Aufgabe 2: Schaffung altersgerechten Wohnraums

An zweiter Stelle auf der Liste der AfD steht die Schaffung altersgerechten Wohnraums. „Das muss in der Kernstadt geschehen“, fordert Naumann. „Dort können die Leute ihre sozialen Kontakte pflegen, zum Beispiel einkaufen, in ein Café oder zum Arzt gehen.“ Investoren, die sich engagieren wollen, müssten unterstützt werden. Die kommunale Wohnbau GmbH solle ebenfalls investieren.

In diesem Zusammenhang macht die AfD auch einen Mangel an sozialem Wohnungsbau aus. „Wir brauchen dringend Wohnraum, den sich schwächere Familien und Alleinerziehende mit wenig Einkommen leisten können“, sagt Beulitz.

Aufgabe 3: Bekämpfung der Kriminalität

Das Wichtigste, was seiner Meinung nach in den vergangenen Jahren versäumt wurde, ist die Kriminalitätsbekämpfung. „ Naunhof hat ein riesen Drogenproblem. Auf dem Spielplatz an der Grundschule werden Spritzen gefunden“, erklärt er. Auch das Wohngebiet Klingaer Straße und der Böhmerwald seien als Umschlagplätze bekannt.

Die AfD begrüßt die Initiative zur Bildung eines Kommunalen Präventionsrats, ihr Abgeordneter Sven Lehmann will darin aktiv mitarbeiten. „Sachbeschädigungen, Vandalismus haben wir bei uns fast wöchentlich, unter anderem am und im Waldbad, auf dem Schlossturnplatz und am Bahnhof“, bedauert er. Die AfD spricht sich für eine häufigere Bestreifung durch das Ordnungsamt aus.

Aufgabe 4: Angebote für Jugend schaffen

„In den vergangenen Jahren wurde viel zu wenig für die Jugend getan“, nennt Naumann einen vierten Punkt. Es müssten Angebote für verschiedene Altersklassen her. Selbst wenn die seit Februar geschlossene Oase wieder öffnen würde, könne sie nicht alle Bedürfnisse abdecken, meint Beulitz. „Es gibt viele Fördermittel für Freizeitangebote, diese Töpfe kann man besser nutzen.“

Ein guter Anfang sei gemacht mit der Bildung eines Jugendforums. „Doch“, so Beulitz, „es wurden nicht alle Jugendlichen wegen einer Einbindung gefragt, in manchen Klassen der Oberschule kam keine Anfrage an.“ Für die AfD muss das Forum komplett unpolitisch agieren. Jedem sollte Zugang gewährt werden. „Extremismus darf aber nicht gefördert werden, weder in die eine, noch in die andere Richtung“, fordert Rocco-René Beulitz.

Aufgabe 5: Vereine besser fördern

Für wichtig hält die AfD eine bessere Förderung der Vereine. „Ich gehe davon aus, dass die 10 000 Euro, die die Stadt für dieses Jahr einplante, nicht reichen werden“, sagt Beulitz. Und Naumann stellt heraus: „Vereinsarbeit ist ein wichtiger Faktor im Leben der Kommune.“

Aufgabe 6: Erweiterung der Osttangente aufgeben

Für die sechste Aufgabe auf ihrer Agenda findet die AfD selbst keine Lösung. „Eine Umgehungsstraße sollte den Verkehr aus der Stadt herausführen, anstatt ihn nur innerhalb der Stadt zu verlagern“, sagt Beulitz. „Deshalb ist der zweite Bauabschnitt der Osttangente für mich eine Fehlplanung, er ist sinnlos. Egal, wie wir jetzt weitermachen, es bringt nichts.“ Bei jeder Variante würde die Belastung der Großsteinberger Straße bestehen bleiben.

Einmal beim Thema Verkehr, spricht die AfD auch die Parkplatzsituation an. „Mit den neuen Wohngebieten erhöht sich die Zahl der Fahrzeuge. Außerdem wollen sich Supermärkte vergrößern“, sagt Beulitz. Benötigt würden also zusätzliche Stellflächen in der Stadt.

Aufgabe 7: AfD-Sprechstunden wieder anbieten

In Punkt sieben geht die AfD auf sich selbst ein. „Als Fraktion hielten wir jeden zweiten Dienstag im Monat im Zimmer des Stadtrats Bürgersprechstunden ab. Das geschah bis Corona regelmäßig, doch dann mussten wir aufs Telefon umstellen“, erklärt Anke Naumann, die verspricht: „Sobald es möglich ist, wollen wir die Sprechstunden wieder im Rathaus anbieten.“

