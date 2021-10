Von jungen Leuten organisiert: Müll aufsammeln für ein sauberes Grimma

Grimma

Einfach mal anpacken: Das dachten sich am Sonnabend knapp 20 Helferinnen und Helfer aller Altersgruppen. Sie schwärmten vom Grimmaer Schwanenteich in alle Richtungen aus. Die Müllsammelaktion hatten das Grimmaer Jugendforum und die örtliche Gruppe der Umweltbewegung Fridays for Future organisiert.

Viel Müll rund um den Schwanenteich

„Jetzt bin ich alt genug, um bei so etwas mitmachen zu können“, fand die 15-jährige Leni Schwarz. Es sei schon auffällig, was gerade rund um den Schwanenteich so alles achtlos weggeworfen wird. „Dabei gibt es hier genug Papierkörbe, es wäre für die meisten Leute nur ein kleiner Weg.“ Einfach mal ein Zeichen setzen, das trieb Ian Daubner an. „Klimawandel und Umweltverschmutzung sind die Hauptprobleme unserer Zeit“, so der 16-Jährige. „Wir wollen zeigen, dass uns nicht alles egal ist.“

Unterstützer kommen sogar aus Roßwein

Ellena Börngen (15) und Jonas Siegert (17) vom Jugendforum Grimma hatten die Säuberungsaktion vorbereitet. Dazu gehörte der passende Sammelplatz. „Im Hinterhof der Stadtverwaltung können wir die Mülltüten abstellen. Greifer und Tüten haben wir mitgebracht.“

Extra aus Grunau bei Roßwein war Hans-Maximilian Abitz nach Grimma gekommen. Er ist Betreuer der dortigen Wohngruppe „Rückgrat“. Mitgebracht hatte er Bella (neun Jahre) und die Zwillinge Lea und Luca (beide acht Jahre). „Er musste uns nicht überreden, wir sind einfach mitgekommen“, sagten sie. „Aufsammeln dürfen wir alles, nur bei Glasscherben sollen wir einen Erwachsenen rufen.“ Gerade die vielen Glasscherben machten ihnen Sorgen, vor allem wenn sie im Wasser landen. „Da können sich am Ende die Fische verletzen.“

Neu-Grimmaerin hilft mit Enkelinnen

Irene Hähnel wohnt erst seit einem Jahr in Grimma. Hier genießt sie ihren Ruhestand. „Ich erfreue mich an Sauberkeit. Ich habe mich bei so manchem Spaziergang geärgert, dass ich keinen Müllbeutel dabei hatte.“ Nun konnte die 70-Jährige tatkräftig mit anpacken. Im Schlepptau hatte sie ihre beiden Enkelinnen Lina und Mimi. „Unseren Müllgreifer haben wir gleich an den Kastanien ausprobiert“, sagte Lina. „Mich stören die ganzen Masken, die hier überall herumliegen. Das regt mich richtig auf, die kann man doch auch mal in den Müll werfen.“

Bahnhofsvorplatz ist ein Schwerpunkt

Auch Matthias Constantin liegt ein sauberes Grimma am Herzen. „Das Muldeufer ist derzeit ein großes Problem. Schon am Sonnabend sind dort alle Papierkörbe übervoll, doch da ist ja niemand vom Bauhof im Dienst.“

Längst sei es traurige Realität, dass Glasflaschen an der Hochwasserschutzmauer zerschlagen würden. „Diese Leute lassen nicht mal für die Flaschensammler etwas übrig.“ Ein regelrechtes Trauerspiel sei die Situation auf dem Bahnhofsvorplatz.

Zwölf große Müllsäcke gefüllt

Bis zum Einbruch der Dunkelheit waren die Grimmaer Akteure unterwegs. Alles in allem kamen zwölf große Müllsäcke zusammen. „Wir haben sogar reichlich Porzellanteller gefunden, zwei Fahrradschlösser und viele Flaschen“, so Jonas Siegert.

Klar sei, dass bei Weitem nicht alles eingesammelt werden konnte. „Doch es hat sich auf jeden Fall gelohnt.“ Eine Wiederholung werde es auf jeden Fall geben. Ein konkreter Termin steht dafür jedoch noch nicht fest.

