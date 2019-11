Vor 30 Jahren: Colditzer freuen sich über die ersten Bananen

Colditz

Manches hat der heiße Herbst vor 30 Jahren nicht gehalten, was er versprach. Anderes schon. Bananen zum Beispiel. Seitdem in Hülle und Fülle verfügbar. Und das zu jeder Jahreszeit. Dachten die Ossis bis zum Mauerfall, die „Revolutionsfrucht“ sei krumm, weil sie zumeist einen Bogen um die volkseigene Republik machte, ahnten sie fortan, dass es wohl doch daran liegen müsse, dass keiner in den Urwald zog und sie wieder gerade bog.

Kindermund tut Wahrheit kund. Und tatsächlich: Als Marion (57) und Carlo Schmidt (59) 1989 begannen, das süße Leben dauerhaft nach Colditz zu bringen, waren die Bananen noch immer krumm. Gestört hatte es niemanden. Im Gegenteil: Die Schmidts erinnern sich gut, wie sie mit ihrem voll bepackten Transporter zum Rathaus fuhren, um das Reisegewerbe zu beantragen: „Wir kamen gar nicht durch, verkauften die Bananen gleich aus dem Auto raus.“

Mit den Hühnereiern fing es an

Den gebrauchten Ford Transit hatte sich das Ehepaar vom ersten Westgeld angeschafft. Bananen und Co. bezog es in der Anfangszeit vom Großhändler in Dürrweitzschen. Auf die Idee zur Selbstständigkeit brachten die bis dahin in der Landwirtschaft tätigen Bockwitzer ausgerechnet die Hühner. „Plötzlich brachen die Eiersammelstellen weg. Weil wir die gefiederten Lieblinge nicht tot machen wollten, verkauften wir die Eier auf dem Markt.“

Der Absatz war derart reißend, dass die Schmidts Mut fassten und von heute auf morgen Obsthändler wurden. Und es noch immer sind. Am Colditzer Markt führen sie das bei Kunden beliebte Geschäft. Die 83-jährige Siegrun Krumbiegel lobt den Laden in den höchsten Tönen: „Ich kann nur Gutes über die Schmidts sagen. Sie haben nicht nur Obst und Gemüse, sondern auch Waldheimer Gewürze, Zörbiger Konfitüre und Schierker Feuerstein.“

Viel Lob von den Stammkunden

Kein Wunder, dass die ältere Dame, die immer mit dem Fahrrad kommt, mindestens einmal die Woche bei Schmidts die „Hamstertaschen“ auffüllt. Zur Freude der Obsthändler. Die bauen auf ihre Stammkunden. Das Geschäft ist hart. Mit Bananen alleine lasse sich niemand mehr abspeisen. Hinzu komme die erdrückende Konkurrenz der Supermärkte. Marion Schmidt ringt mit den Tränen: „Leicht war es nie“, sagt die Mutter zweier erwachsener Kinder.

All die Jahre klingelte und klingelt der Wecker früh morgens noch vorm ersten Hahnenschrei. Lange Zeit fuhren die Schmidts zum Kohlrabizirkus nach Leipzig, später nach Radefeld. „Inzwischen beziehen wir die Ware frisch vom Großhändler aus Chemnitz. Das ist für uns näher.“ Millionen könne man mit Melonen eh nicht machen, sagen die Schmidts. Aber sie lieben ihren Beruf, die Kunden, die Herausforderung.

Von Bananen allein kann man nicht leben

Weil man von Südfrüchten allein nicht leben könne, bietet Carlo zusätzlich Dienstleistungen in Land- und Forstwirtschaft an. Im Colditzer Obstgeschäft überrascht Marion neben Waren des täglichen Bedarfs auch mit Präsentkörben, Topfpflanzen und Schokolade. Vor zwölf Jahren übernahmen die Schmidts das Ladenlokal am Markt. Zuvor verkauften sie mit Tisch, Waage und Schirm auf der Straße, auf Märkten und aus dem umfunktionierten Wohnwagen heraus.

Zwischenzeitlich betrieben die Schmidts ein Geschäft in der Sophienstraße. Als es sich noch rechnete, waren sie auch in Geithain und Böhlen präsent. Das war einmal. Inzwischen halten die Schmidts das in Colditz einzig verbliebene Obstgeschäft offen: „Viele Orte haben gar keines mehr!“ Die Schmidts betonen, dass es wegen der Bananen zwar längst keine Warteschlangen mehr gebe – von der süßen Revolutionsfrucht aber noch immer eine gewisse Magie ausgehe.

Von Haig Latchinian