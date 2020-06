Vor 30 Jahren wurde der Gymnastikverein Grimma gegründet

Grimma

Die Deutsche Wiedervereinigung harrte noch ihres offiziellen Vollzuges, da machten in Grimma 62 Frauen Nägel mit Köpfen – fast auf den Tag genau vor 30 Jahren hoben sie am 26. Juni 1990 in der Muldestadt den Gymnastikverein Grimma aus der Taufe. Und es war die Geburt einer Erfolgsgeschichte, was allein an der Zahl von heute über 270 Mitgliedern ablesbar ist – darunter durchaus auch Männer.

Verein startet gleich nach der Gründung voll durch

„Ich bin eine von acht Frauen, die seit damals noch dabei sind“, berichtet die Vorsitzende Gudrun Paul, deren Verein schon kurz nach seiner Gründung deutschlandweit auf sich aufmerksam machte. „Wir griffen schnell und mit großer Freude den damaligen Fitness- und Aerobic-Trend auf, und schon vier Jahre nach der Vereinsgründung konnte sich unser kleines Nachwuchs-Wettkampfteam in Hamburg im Rahmen des internationalen Turnfestes zum Deutschen Jugendmeister krönen“, geht Paul zu den Anfängen ihres Vereins zurück. Eines Vereins, der alsbald auch europaweit in Erscheinung treten sollte. In der Hansestadt gab es nämlich obendrein zum Pokal eine einwöchige Teilnahme am sogenannten „Blume-Festival“ auf Gran Canaria, in dessen Rahmen die Grimmaer Nachwuchs-Tänzerinnen an verschiedenen Orten der Kanaren-Insel ihre Show präsentierten.

Später gab die Gruppe in verschiedenen Städten des Kontinents ihre Visitenkarte ab. „ Constanze Arnold hat dann ab der Jahrtausendwende über rund zehn Jahre hinweg die Formation noch einmal auf neue qualitative Ebenen gehoben“, erzählt Paul. Parallel dazu legte der Verein seinen Schwerpunkt auf den Fitness- und Gesundheitssport für Männer und Frauen sowie den Seniorensport, wofür er mit dem Qualitätssiegel GYMWELT Verein ausgezeichnet wurde.

Heute bietet der Gymnastikverein Grimma seinen Mitgliedern ein weit gefächertes sportliches Angebot für fast jeden Geschmack und Leistungsstand. „Wir haben aktuell 13 Sportgruppen, die von elf top-qualifizierten und hoch motivierten Übungsleitern angeleitet werden“, berichtet die 70-Jährige nicht ohne Stolz. Und dankt in diesem Zusammenhang ihrem Trainerteam ebenso wie ihren Vorstands-Kollegen und allen Mitgliedern für die Treue der vergangenen drei Jahrzehnten. „Ein Verein ist schließlich nur so gut wie die in ihm aktiven Menschen“, ist Paul überzeugt.

Die Frauengruppe ist eine von 13 Sportgruppen innerhalb des Gymnastikvereins Grimma Quelle: Verein

Verein will sich verstärkt an die Generation 60+ wenden

Apropos aktive Menschen: Jenen, die sich noch nicht dieser Gruppe zugehörig fühlen, unterbreitet der Verein seit dem vergangenen Jahr im Verbund mit der Stadt Grimma entsprechende Angebote. Und zwar im Rahmen des Pilotprojektes „Auf-Leben“, das sich an Senioren jenseits der 60 richtet. „Wir wollen mehr Menschen aus dieser Altersgruppe in Bewegung bringen, und ich bin guten Mutes, dass uns das auch gelingen wird“, so die Vereinsvorsitzende, die sich auch vor neuen Formaten nicht scheut. So etwa hat Gudrun Paul aus der Corona-Not eine Tugend gemacht und lädt seit Mai allwöchentlich dienstags alle Interessierten zum „Morgensport an der Mulde“ ans Grimmaer Flussufer ein. „Gleich, wie viele in den nächsten Wochen von dem Angebot Gebrauch machen, werde ich es in jedem Fall bis Ende Oktober aufrecht erhalten“, kündigt Paul ebenso an wie weitere sportliche Highlights in der zweiten Jahreshälfte. So etwa die Europäische Woche des Sports in der Region Grimma und Colditz, in der unter dem Slogan „BeAktive“ der Colditzer Turnverein am 23. September und der Gymnastikverein Grimma am 26. September alle Interessenten an Bewegung und Fitness einladen.

Von Roger Dietze