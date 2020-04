Vor 75 Jahren: Das Dorf Hohnbach gerät unter amerikanischen Beschuss

Colditz/Hohnbach

Die Gute Luise. Dieter Winkler sagt, die Birnen des Spalierbaumes schmeckten lecker. Der Hohnbacher Rentner hält das Gehölz direkt an der Südseite der Scheune in Ehren. Kein Wunder: Sein Onkel Arno zeigte ihm 1959 genau jene Stelle, an der die Granate damals den Ast traf. Dieser waagerecht ausgerichtete Ast wuchs fortan im rechten Winkel nach oben weiter. „Das ist noch heute gut zu sehen.“ Onkel Arno hatte am 15. April 1945 Glück im Unglück. Die Granate, die nicht nur den Ast kappte, sondern auch die Scheunenwand durchschlug, war ein Blindgänger. So hielt sich für Arno Commichau der Schaden in Grenzen.

Dieter Winkler mit seiner Guten Luise. Er weist auf die Stelle des Birnbaums, wo 1945 eine Granate einschlug und die Wuchsrichtung des Astes veränderte. Quelle: privat

Anderen im Dorf erging es da weitaus schlimmer: 27 Gebäude brannten komplett nieder, 33 Häuser waren schwer zerstört, weitere 62 leicht. In ganz Hohnbach blieben nur 26 Anwesen unbeschadet. Wie durch ein Wunder gab es bei dem Angriff keine Opfer.

Was fast auf den Tag genau vor 75 Jahren in dem Dorf nahe Colditz geschah, ist noch heute weitgehend unbekannt. Nur die Hohnbacher untereinander erzählen die Geschehnisse jenes schicksalhaften Beschusses von Generation zu Generation weiter. „Es gibt keine zentrale Chronik des Ortes. Wir sind auf persönliche Überlieferungen angewiesen“, sagt Steffen Seemann.

Amerikaner verlangen Auslieferung der Soldaten

Wo man zu DDR-Zeiten als Stift auch immer gegraben hatte – „du fandest immer wieder leere Patronenhülsen“, erinnert sich Seemann. Zusammen mit Dieter Winkler will er die Ereignisse vor 75 Jahren weiter systematisieren. Winkler, der im Alter wieder in sein Heimatdorf gezogen ist, fasst zusammen, was man Stand heute über den 15. April 1945 weiß: Ein amerikanischer Militär will zwei Panzerfäuste in den Dorfteich werfen. Daraufhin wird er von einem deutschen Offizier erschossen. Die Amis fordern die Auslieferung der acht in Hohnbach versprengten, sich inzwischen in Luft aufgelösten jungen Wehrmachtssoldaten.

Das Dorf in der Nähe von Colditz begrüßt seine Gäste. Quelle: Thomas Kube

Die Alliierten geben Bürgermeister Fritz Mertsching 15 Minuten. Als die gesetzte Frist ohne Ergebnis verstreicht, gehen die Alliierten in die Offensive. Das 700-Seelen-Dorf Hohnbach wird durch amerikanische Panzer von drei Seiten umstellt und aus gut 100 Rohren beschossen. Sigrid Pohlmann, heute 82, und Gerhard Brachvogel, 83, sind alte Hohnbacher. Sie gelten als die letzten Zeitzeugen des Angriffs. Die Erwachsenen, sagen sie, seien damals sehr wütend auf diejenigen gewesen, die sich den Amerikanern in den Weg stellten und noch immer an den Endsieg glaubten.

Für Vater Georg endete der Zwischenfall tragisch

„Als mein Großvater Arno den toten Amerikaner auf der Straße liegen sah, eilte er sofort ins Haus zurück, griff nach dem Gewehr, das am Küchenschrank hing, und steckte es ins Jauchenloch im Ziegenstall.“ Er habe wohl geahnt, dass die Amerikaner nun Haus für Haus durchkämmen würden, sagt Sigrid Pohlmann, die den Beschuss im Keller erlebt hatte. Für ihren Vater Georg, der zuvor gerade von der Front zurück gekehrt war, endete der Zwischenfall tragisch. Gemeinsam mit Horst Thalheim und „Weber-Webs“ geriet er in Gefangenschaft. „Es war die schlimmste Zeit seines Lebens. Erst 1949 kam er heim.“

Jene acht blutjungen Wehrmachtssoldaten, die das aussichtslose Feuer auf den Amerikaner eröffnet hatten, kannte im Dorf niemand. Sie unterstanden, so Gerhard Brachvogel, offenbar aber einem sehr ehrgeizigen Unteroffizier, der das nahe Colditz zu verteidigen hatte. Im Vorfeld soll er die Bauern des Ortes angewiesen haben, beim Bau einer Panzersperre zu helfen. „Die Bauern hatten zu der Zeit ja noch Pferde. Sie mussten Bäume aus dem Wald ankarren. Die Stämme wurden dann in die ausgehobene Straße eingegraben.“

Schokolade und Bonbons von den GIs

Die Aktion sei völlig sinnlos gewesen, sagen die Hohnbacher. Und tatsächlich: Der Siegeszug der Amerikaner war bestenfalls zu verzögern. Zu verhindern war er nicht. Bis Ende Juni 1945 blieben die Besatzer im Dorf. Für Klein-Sigrid und Klein-Gerhard waren die Fremden eine regelrechte Attraktion: „Nie zuvor hatten wir einen Neger gesehen. So nannte man die Farbigen damals. Meist lenkten sie einen der Jeeps.“ Weil die GIs ihre Küche in der Schule eingerichtet hatten, bekamen die Kleinen manches Stück Schokolade, manches Bonbon zugesteckt.

Die Stadt Colditz wurde am 16. April, früh 6 Uhr, an die Amerikaner übergeben. In Hohnbach bekam man davon kaum etwas mit. Zu groß waren die eigenen Nöte. Die Ortsansässigen, die Flüchtlinge, die Kriegsheimkehrer – alle hausten auf engstem Raum. Es heißt, Milda Hörig schlief in der Badewanne des Schmiedeschuppens, da die Amerikaner in deren Haus eingezogen waren. Das Baugeschäft Arthur Müller projektierte den Wiederaufbau, der 1952 abgeschlossen war. Und alle sprachen von einem Wunder: Dass niemand zu Tode kam. Fast niemand. Eine Mutter von zwei Kindern starb, weil sie die weiße Fahne herausgehängt hatte.

Von Haig Latchinian