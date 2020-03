Vorm Spiel gegen RB: Tottenham-Fans besichtigen Colditzer Schloss

Colditz

Von wegen saufen bis der Notarzt kommt. Die Fans von Tottenham Hotspur hatten vorm Champions-League-Kracher in Leipzig schlicht keine Zeit, sich das miese Wetter schön zu trinken. Sie unternahmen einen Halbtages-Trip ins nahe Colditz, um sich jenes Schloss anzusehen, das sie seit ihrer Kindheit zwar aus etlichen Fernsehserien kennen, bisher aber noch nie in echt erlebten.

Spurs-Fan Ronald Perry war 1974 schon einmal in Ostdeutschland. Er gehörte damals zu jenen Londonern, die sich mit dem Flugzeug hinter den Eisernen Vorhang wagten, um ihre Jungs beim Spiel gegen den 1. FC Lok Leipzig anzufeuern. „Es war alles ziemlich kompliziert, du brauchtest ein Visum. Inzwischen kannst du dich frei bewegen und sogar hierher nach Colditz gehen.“

Fußballfans werden zu Touristen

Der 74-Jährige jettete via München nach Schkeuditz. Freudig erregt kam er in die Schlossstadt. Dort teilten sich die Gästeführer Steffi Schubert und Alexander Kalinowski in die Gruppen. Perry konnte sich ein Lachen nicht ganz verkneifen, als er erfuhr, dass Briten damals in der Schlossbibliothek ausgerechnet eine englischsprachige Anleitung zum Bau von Flugzeugen studieren durften.

Wie berichtet, diente Colditz Castle im Zweiten Weltkrieg als Gefangenenlager für alliierte Offiziere. Die mehr oder weniger erfolgreichen Fluchtversuche – unter anderem mit einem selbst gebauten Segelflugzeug – boten Stoff für zahlreiche Bücher und Filme. Die Spurs-Fans Luke Cully und Jim Logan sind zum allerersten Mal in Colditz. Und sichtlich gut gelaunt.

Viel Lob für sächsische Gastgeber

Die 68-Jährigen, die kein Spiel ihrer Mannschaft versäumen, loben die Ostdeutschen: „Sie sprechen zwar seltener Englisch als Dortmunder oder Münchener, aber das macht nichts. Sie sind freundlich und nett.“ Luke und Jim sind glücklich, dass die Leipziger nun auch die Champions-League rocken und selbst auswärts für Stimmung sorgen: „Im Hinspiel waren sie gut zu hören.“

Die Spurs-Fans Steve Allington und Ray West reisten im Vorjahr zum Champions-League-Finale ihrer Jungs nach Madrid. Gegen Liverpool verloren die 2:0. Von der Form des Jahres 2019 seien die Spurs meilenweit entfernt, bedauern die beiden Schlachtenbummler: „Wir haben im Moment einfach zu viele Verletzte. Die jungen, hungrigen Leipziger werden siegen.“

Schloss erweitert das Tour-Angebot

Im Jahr kämen 10.000 englischsprachige Gäste, sagt Cornelia Kasten, Geschäftsführerin der Schlossgesellschaft: „Von April bis Oktober bieten wir sonnabends eine Tour über drei Stunden an – die ist ganz neu.“ Trotz Brexit und Corona sei das den Briten, Australiern, Neuseeländern und Amerikanern, die ein Drittel der Besucher ausmachten, pro Person 27 Euro wert.

Shirts und Schals verbargen die Spurs-Fans aus Respekt vor dem geschichtsträchtigen Ort dezent unter den neutralen Jacken. Nein, in Colditz wollten sie nicht den Fußball-Anhänger heraus kehren. Dabei wussten sie, dass die alliierten Offiziere in ihrer Colditzer Gefangenschaft beinahe jeden Tag kickten. Stuhlball nannten die Briten ihr Lieblingsmatch.

Fußball hat Tradition auf Schloss Colditz

Dabei jagten sie einem Stoffknäuel hinterher und versenkten es zwischen Stuhlbeinen, die als Torpfosten dienten. Es gab Vergleiche gegen französische und niederländische Mitgefangene. Pemberton Home Trophäe hieß der Siegerpokal aus Pappe, um den nach allen Regeln der Kunst gefightet wurde. Wer den gewonnen hatte, sicherte sich zudem ein ganzes Lebensmittelpaket.

Der 66-jährige Peter Garrod lebt 400 Kilometer von London entfernt und hält trotzdem von Kindesbeinen an auf die Spurs. Mit seiner Frau und einem Freund reiste er von Manchester über Berlin nach Sachsen: „ Leipzig wird gewinnen. Aber was soll’s. Es war still a good trip. Germany, Leipzig, Colditz – very interesting!“

Lesen Sie auch:

Von Haig Latchinian