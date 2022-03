Vortrag in Großbothen: Wilhelm Ostwald fuhr als Unternehmer auch Misserfolge ein

Grimma/Großbothen

„Zwischen Heimarbeit und Wirtschaftskrise: Wilhelm Ostwald als Farbenfabrikant“ ist ein Vortrag überschrieben, den Dr. Albrecht Pohlmann am Sonnabend, dem 26. März, im Wilhelm Ostwald Park in Großbothen hält. Dabei wird er erstmals neueste Forschungsergebnisse präsentieren, die den sächsischen Nobelpreisträger als „Industriellen“ mit all seinen Erfolgen und Misserfolgen beleuchten. Pohlmann, Referatsleiter Zentrale Restaurierung im Kunstmuseum Moritzburg, hat dazu zahlreiche Quellen ausgewertet, teilt der Wilhelm Ostwald Park mit.

Ostwald, der Farbforscher

Ostwald war ein bekennender Fortschrittsfreund. Technik und Industrie betrachtete er als angewandte Wissenschaft. Er meldete zahlreiche Patente an, mit denen er – wie beim Verfahren zur Salpetergewinnung – wirtschaftliche Gewinner erzielen wollte. Relativ unbekannt ist geblieben, dass Ostwald selbst zum „Industriellen“ wurde: Und zwar in dem Moment, als er seine 1914 begonnen Farbenlehre praktisch veranschaulichen wollte.

Die damals üblichen Farbdruckverfahren waren nicht imstande, seine gemessenen Farbtöne genau wiederzugeben. So errichtete er 1920 im Haus Werk einen Betrieb, die sogenannten Energie-Werke, zur Anfertigung all seiner Farbmuster, Farbatlanten und Farborgeln. Nach der Inflation zog Ostwald sein Unternehmen im großen Stil auf: Zusammen mit anderen Geldgebern gründete er die Wilhelm-Ostwald-Farben-A.G. (WOFAG) – allerdings ein wirtschaftlicher Misserfolg, den die Weltwirtschaftskrise 1929 zusätzlich befeuerte. Seine „Werkstellen für Farbkunde“ leisteten hingegen wesentliche Beiträge zur Farbanwendung in Industrie und Handel, die auf die gesamte sächsische Industrie ausstrahlten.

Recherchen im Osten Deutschlands

Die Recherchen führten Pohlmann unter anderem in das Sächsische Staatsarchiv nach Dresden und Leipzig, das Stadtarchiv Dresden sowie in die Archive der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der Technischen Universität Chemnitz, der Porzellanmanufaktur Meißen und natürlich des Museums im Wilhelm Ostwald Park.

Der Vortrag beginnt um 17 Uhr im Haus Werk und kostet fünf Euro Eintritt. Es wird um Anmeldung unter 034384/7349152 oder veranstaltungen@wilhelm-ostwald-park.de gebeten.

Von LVZ