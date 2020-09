Vorwurf: Leipzig wälzt Arbeit der Pilzberatung auf Landkreis ab

Naunhof

Nicht still steht das Telefon momentan bei Edgar Fenzlein. Täglich wollen Menschen von dem Kreispilzberater wissen, ob sie unbedenklich verzehren können, was sie in Wald und Flur gefunden haben. Der Naunhofer hätte im Grunde genug damit zu tun, den Bedarf in seiner Umgegend abzudecken. Doch jeden zweiten Anruf erhält er aus Leipzig, weil die Großstadt dieses Jahr keine Beratung anbietet. Das und noch ein zweiter Punkt ärgern ihn mächtig.

„ Leipzig profitiert davon, dass bei uns im Landkreis alles läuft“, so der 58-Jährige. 13 Pilzberater arbeiten im Auftrag des Lebensmittelüberwachungsamtes. „Dank meines Vorgängers Jürgen Hesse, der sich stark für die Weiterbildung engagiert und über die Volkshochschule Muldental drei Lehrgänge abgehalten hatte, gibt es so viele“, weiß Fenzlein. So könne der Beratungsservice flächendeckend angeboten werden. „Unsere Leute sind aber überfordert“, klagt Fenzlein. „Heute habe ich zum Beispiel vier Personen beraten, zwei davon aus Leipzig. Und das alles ehrenamtlich neben meiner Berufstätigkeit.“ In der Messestadt würden genügend Berater wohnen, die über ein Zertifikat für diese Tätigkeit verfügen. „Sie müssten nur angesprochen werden, ich könnte Kontakte vermitteln“, sagt Fenzlein.

Leipzig stellt Service wegen Corona ein

Doch nicht der Mangel an Beratern ist für Leipzig entscheidend, vielmehr nimmt die Stadt Corona zum Anlass, auf ihr gewohntes Angebot im Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt (VLA) zu verzichten. Wegen der Covid-19-Pandemie, so Pressesprecher David Quosdorf, sei die Pilzberatung nicht wie vorgesehen am 4. Mai begonnen worden. Später hätte die Behörde im Hinblick auf den Schutz älterer Berater und Besucher nochmals geprüft, ob sie aufgenommen werden kann. „Im Ergebnis musste die Pilzberatung 2020 im VLA nun leider abgesagt werden“, so Quosdorf.

Als Alternative preist er Beratungen im Leipziger Umweltinformationszentrum an, die für Bürger kostenfrei sind. Allerdings gibt es dafür nur drei Termine am 12., 19. und 26. Oktober, jeweils 15 bis 17 Uhr, die telefonisch gebucht werden sollen. Entlasten wird das die Pilzberater des Landkreises kaum. „Wir weisen aber die Leute aus Leipzig nicht ab, denn wir haben ein Verantwortungsgefühl“, erklärt Edgar Fenzlein.

Zusätzliche Arbeit für Giftnotzentrale

Nicht nur an Leipzig übt er Kritik, sondern auch am Freistaat. „Ein Teil unserer Berater arbeitet zusätzlich im Auftrag der Giftnotzentrale Erfurt, die für Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zuständig ist“, erläutert er. „Hauptauftraggeber sind Krankenhäuser, Kindertagesstätten und Eltern. Liegt der Verdacht einer Vergiftung vor, werden wir angefordert, um den Pilz zu begutachten, den jemand zu sich genommen hat. Unsere Aufgabe geht damit weit über die Beratung hinaus, sie erstreckt sich in den medizinischen Bereich hinein.“

Knöllchen statt Würdigung

Auf eigene Kosten fahren Fenzlein und seine Mitstreiter zu den Einsatzorten. „Gewürdigt wird das in keiner Weise“, bedauert er. „Das letzte Mal erhielt ich sogar ein Knöllchen, als ich mein Auto vor einer Leipziger Klinik abgestellt hatte, damit es schnell geht. Wenigstens sollten wir einen Ausweis und eine Ausnahmeparkgenehmigung erhalten.“ Für angemessen hält er aber auch eine Pauschale pro Beratung im Auftrag der Giftnotzentrale.

Ministerium weicht dem Thema Entschädigung aus

Mit der Bitte hatte er sich schon an Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) gewendet, erhielt aber nur, wie er sagt, eine ausweichende Antwort. Auch auf eine Anfrage der LVZ ging das Ministerium nicht konkret ein. Es liege im Ermessen der Kommunen, inwieweit Pilzsachverständige unterstützt werden können, ließ Referentin Theresa Schmotz wissen. Zuständig für Entschädigungen sei deshalb der Landkreis Leipzig.

Landkreis Leipzig gibt Unterstützung

Dieser gewähre allen Pilzberatern einen Obolus. Doch das Geld, so Fenzlein, ist eben nicht für die Tätigkeit bei der Giftnotzentrale bestimmt, sondern nur für die normale Beratung. „Was die zusätzliche Aufgabe betrifft, da muss eine politische Lösung her“, fordert er. Doch dazu wird in dem Schreiben aus dem Ministerium kein Wort verloren.

Pilzberatung im Landkreis Leipzig BEUCHA (bei Brandis): Lothar Lindner, Tel. 034292 75059 oder 78440 oder 01520 8548444, Kleinsteinberger Str. 26d, täglich nach telefonischer Vereinbarung. BORNA: Günter Bunkahle, Tel. 03433 902792, Leibnizstr. 16, täglich nach telefonischer Vereinbarung. EBERSBACH: Bert Wächtler, Tel. 0174 6762249, Neue Landstr. 14E; täglich nach telefonischer Vereinbarung. GRIMMA: Matthias Kipry, Tel. 03437 708418, Mittelstr. 29; täglich nach telefonischer Vereinbarung. KADITZSCH: Annetraud Stüwe, Tel. 0157 53419972, Tischlergasse 8; täglich nach telefonischer Vereinbarung. GROßDEUBEN: Karsten Queck, Tel. 0173 3865821, Hauptstr. 95, E-Mail: siegfriedkarstenqueck@googlemail.com; Montag 17 bis 19 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung. Königshain-Wiederau: Bernd Franke, Tel. 037202 3656, Lindenstr. 5, E-Mail: pilz-berndf@web.de. LEIPNITZ: Ina Elfert, Tel. 034386 44276 oder 0162 7358206, Zur Grube 8; täglich nach telefonischer Vereinbarung. MUTZSCHEN: Rainer Schmidt, Tel. 034385 50448, Mutzschener Bahnhofstr. 74; täglich nach telefonischer Vereinbarung. NAUNHOF: Edgar Fenzlein (Kreispilzsachverständiger), Tel. 01704188268, Brandiser Str. 26; e.f@gmx.eu; täglich nach telefonischer Vereinbarung. NAUNHOF: Dietrich Otto, Tel. 034293 29824 oder 0172 3478891, Siedlerstr. 1; täglich nach telefonischer Vereinbarung. NISCHWITZ: Claudia Dietrich, Tel. 03425 8534224 oder 0177 6175454, Str. der Einheit 12; täglich nach telefonischer Vereinbarung. REGIS-BREITINGEN: Marko Jobst, Tel. 01520 1763563, Thomas-Müntzer-Str. 13; täglich nach telefonischer Vereinbarung. THALLWITZ: Werner Dähne, Tel. 03425 926066, Am Sportplatz 12; täglich nach telefonischer Vereinbarung. ZEDTLITZ: Jörg Wittka, Tel. 03433 852824, Hauptstr. 9; nach telefonischer Vereinbarung täglich ab 18 Uhr außer dienstags.

Von Frank Pfeifer