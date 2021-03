Vorwurf des sexuellen Missbrauchs an einem Naunhofer Mädchen

Naunhof/Grimma

Schweren sexuellen Missbrauch von Kindern wirft Staatsanwalt Tobias Weber einem 27-Jährigen vor, der sich 2018 mehrfach an einem jungen Mädchen aus Naunhof vergangen haben soll. Am Donnerstag begann der Prozess gegen ihn am Amtsgericht Grimma. Gleich zum Auftakt bestritt der Angeklagte sämtliche Vorwürfe. Weil sich die Zeugenvernehmung viel länger als geplant hinzog, konnte Richterin Antje Grosser noch kein Urteil sprechen. Ende März wird voraussichtlich weiterverhandelt.

Ursprünglich war der Prozess für Anfang Juli vergangenen Jahres angesetzt. Zweimal wurde er aber aus verschiedenen Gründen verschoben. Nun liegt das Geschehen weit zurück, um das es geht und über das gegensätzliche Schilderungen vorliegen. Unstrittig ist offenbar nur die Vorgeschichte.

Früher harmonisches Verhältnis

Demnach hegte Marcel B.* seit Jahren ein gutes Verhältnis zu seinem Bruder, dessen Partnerin und deren Tochter Konstanze F*. Er besuchte die Familie häufig, sprach vor Gericht von einer „Onkel-Nichte-Beziehung“ zu dem Mädchen. Gemeinsam fuhren sie alle sogar in den Urlaub.

Vorwurf des sexuellen Missbrauchs

Nach den Worten von Staatsanwalt Weber wendete sich das Blatt im April 2018. Die Tage konnte er im Großen und Ganzen nicht genau, sondern nur ungefähr benennen, an denen es zu den Übergriffen von Marcel B. gekommen sein soll. Begonnen habe es mit einem Streicheln des Mädchens. Später sei es zu Zungenküssen und im Sommer schließlich zur Berührung im Genitalbereich der damals 13-Jährigen gekommen. Außerdem habe der junge Mann deren Hand in seine Badehose geführt. „Er hat sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen beziehungsweise von ihr an sich vornehmen lassen“, zog Weber sein Fazit.

Verteidigerin weist Anschuldigungen zurück

Die Anschuldigung wies Verteidigerin Claudia Riemer vollumfänglich zurück. Ihr Mandant könne nicht nachvollziehen, warum Konstanze F. derartige Behauptungen aufstelle. Marcel B., der inzwischen in Bayern wohnt, komme nur ab und zu in seine alte Heimatstadt. Ob er sich zu einem ihm vorgeworfenen Tatzeitpunkt überhaupt in Naunhof aufgehalten haben konnte, zog sie in Zweifel, indem sie Papiere vorlegte, wonach sich Marcel B. seinerzeit in einem Krankenhaus in der Nähe seines Arbeitsortes behandeln ließ.

Angeklager spricht von verliebtem Mädchen

Der Beschuldigte widersprach sämtlichen Ausführungen des Staatsanwalts. Demnach sei er es gewesen, der von Konstanze F. per Telefon eine Nachricht erhalten habe, in der gestanden haben soll, sie hätte sich in ihn verliebt. „Bis dahin hatte ich nichts davon gemerkt“, führte er aus. „Aber als ich wieder einmal nach Naunhof kam, drückte sie mir einen Kuss auf den Mund. Ich sagte ihr, dass das nicht geht, weil wir eine Familie sind.“

Er habe ihr klar gemacht, dass er die Liebe nicht erwidere und dass so ein Verhältnis zwischen einem Erwachsenen und einem Kind unmöglich sei. Damit wäre seiner Meinung nach alles erledigt gewesen, bis das selbe nochmals geschehen sei. „Auch da wies ich sie wieder zurück“, sagte er aus.

Kontakt abgebrochen

Im September 2018 habe er von seinem Bruder die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs erfahren, die Konstanze F. erhob. Zunächst sei dieser mit seiner Familie zu ihm auf Distanz gegangen. „Inzwischen ist aber das Verhältnis zu meinem Bruder und dessen Frau wieder normal“, meinte er. Nur zu Konstanze F. sei der Kontakt abgebrochen.

Prozess wird fortgesetzt

Sie, die zugleich als Nebenklägerin auftrat, wurde als erste Zeugin gehört. Weil sie erst 15 Jahre alt ist, beantragte ihre Anwältin Nadine Maiwald den Ausschluss der Öffentlichkeit. Über mehrere Stunden musste sich das Mädchen hinter verschlossenen Türen erklären, so dass keine Zeit mehr blieb, weitere Zeugen öffentlich zu befragen. Sie werden nochmals geladen, um den Prozess am 25. März fortführen zu können.

Von Frank Pfeifer