Vor rund 300 Millionen Jahren erschütterten gewaltige Eruptionen das Gebiet von Rochlitz bis Wurzen. Was sich damals genau abspielte und was davon heute noch zu sehen ist, erläuterte Christoph Breitkreuz in einem Fachvortrag am Mittwoch im Rittergut Trebsen. Die Worte des Geologie-Professors führten zu neuen Ideen im Geopark Porphyrland.