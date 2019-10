WM-Bronze für Mario Pönicke aus Albrechtshain

Naunhof/Albrechtshain

Zum ersten Mal fuhr Mario Pönicke zu einer Weltmeisterschaft, und gleich holte er Bronze. Der Albrechtshainer konnte unter 65 Europäern, Asiaten, Amerikanern und Australiern einen dritten Platz erzielen, und das im wahren Wortsinn, denn er maß sich mit der Konkurrenz im Trap-Schießen.

Suhl, ehemals Sitz der DDR-Waffenproduktion, war Austragungsort der Senioren-WM der International Shooting Sport Federation. „Jeder Sportschütze kann sich daran in den ausgelobten Disziplinen der drei großen Bereiche Wurfscheibe, Kugel und Pistole beteiligen“, erklärt der 55-Jährige. Er hat sich den Wurfscheiben verschrieben, im Volksmund auch Tontauben genannt. Eine der Unterteilungen nennt sich Trap. Bei ihr werden Scheiben mit einem Durchmesser von elf Zentimetern von einem Punkt aus in verschiedene Richtungen katapultiert.

Beleg des Erfolgs: Die Bronzemedaille der International Shooting Sport Federation ISSF. Quelle: Thomas Kube

Schüsse auf 125 Scheiben

Dann kommt es auf die Reaktionsgeschwindigkeit an. Binnen einer Sekunde muss das Ziel mit der Schrotflinte ins Visier genommen und abgedrückt werden. Und das hintereinanderweg, denn pro Serie durchläuft der Schütze fünf Stände, an denen er jeweils fünf Schuss abzugeben hat. „Bei Wettkämpfen sind fünf solche Serien zu absolvieren“, erläutert Pönicke. Es geht also darum, insgesamt 125 Scheiben zu treffen.

Dritter Platz im Finale

103 schaffte der Albrechtshainer in der Vorrunde der WM. Damit lag er auf dem fünften Platz. Da aber die sechs Besten ins Finale einziehen können, bei dem von Null an gezählt wird, hatte er eine zweite Chance. Im Ausscheid verließ jeweils der Schlechteste das Feld. Und so bestieg Pönicke als Erster das Siegerpodest, auf den höheren Stufen folgten ihm Udo Walther aus Leipzig und der frische Weltmeister Ole Kristensen aus Dänemark.

Erfolg dank ätherischer Öle

Den Erfolg schreibt er auch seiner Frau zu. „ Heike ist mein Mentalcoach“, verrät er. Die selbstständige Gesundheitsberaterin, die im Wohnhaus der Pönickes ihre Praxis betreibt, arbeitet, wie sie sagt, mit 100 Prozent reinen ätherischen Ölen, an denen ihr Mann während der Wettkämpfe riecht. „Sie beruhigen ihn, wenn er es braucht, oder pushen ihn bei Bedarf auf.“ Alles ganz legal, kein Doping.

Schwarz auf Weiß: Mario Pönicke errang den dritten Platz. Quelle: Thomas Kube

Heike Pönicke ist auch beim Training an der Seite des Sportschützen. Das beginnt seit 2016 jedes Jahr im April mit einer Woche in Italien, die Mario Pönicke als Urlaub bezeichnet. Nur dass dieser anders als bei Otto Normaltourist aussieht. „Ich gehe immer vormittags zur riesigen Schießanlage in Lonato am Gardasee, und meine Frau schreibt meine Fehler auf“, schildert er. „Nachmittags erholen wir uns in der Umgebung.“

Mitglied in Schützengilde Frankfurt (Oder)

Zurück in Deutschland fährt das Paar einmal pro Monat nach Frankfurt (Oder). Pönicke gehört der in der Grenzstadt ansässigen Schützengilde an, die Mitglied im Deutschen Schützenbund ist. „Dort gibt es einen Olympiastützpunkt und entsprechend gute Trainingsbedingungen“, schwärmt der Amateur-Schütze, der über Umwege zu seiner Disziplin fand.

Anfänge im Schützenbund Naunhof

Sein Vater war Jäger und nahm ihn mitunter mit hinaus in die Flur. „Das war mir zwar zu langweilig“, resümiert er. „Aber daraus hat sich mein Interesse fürs sportliche Schießen entwickelt. Also ein reiner Zufall, es hätte auch Fahrradfahren oder Laufen werden können.“

Erfolgreich: Mario Pönicke holte schon viele Medaillen und Pokale. Quelle: Thomas Kube

2009 trat er dem Schützenbund Naunhof und Umgebung bei, den er 2015 verließ, weil ihm der Umgang mit Luftgewehr und Kleinkaliberwaffe zu statisch erschien. Längst war er da schon Feuer und Flamme für das Wurfscheibenschießen, das er bei einer Silvesterveranstaltung des Vereins kennengelernt hatte.

Randsportart mit Spaßfaktor

Der Randsportart spricht er einen großen Spaßfaktor zu. „Außerdem bin ich an der frischen Luft. Das ist ein guter Ausgleich zu meinem Bürojob als IT-Administrator bei Liftket in Wurzen“, sagt er. Am Wettkampf reizt ihn, besser als andere zu sein.

Noch höhere Ziele

Und das war er nicht nur einmal. Aus den Landesmeisterschaften von Sachsen und Brandenburg ging er schon als Sieger hervor. Und bei den Deutschen Meisterschaften, an denen er sich seit 2013 beteiligt, kam er auf einen achten Platz. „Das heißt, bei der WM habe ich schon ein besseres Ergebnis erreicht“, bemerkt er schmunzelnd. Das heißt für ihn nicht, das Ende der Fahnenstange wäre schon erreicht. „Mein Ziel ist es, Deutscher und Weltmeister zu werden“, gibt er sich kämpferisch.

Von Frank Pfeifer