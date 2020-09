Wagelwitzer Fleischerei: Ende eines Familienbetriebes nach genau 100 Jahren

Grimma/Wagelwitz

Die 100 wollte Dietmar Fröbel auf jeden Fall voll machen. Mehr aber auch nicht. Auf den Tag 100 Jahre nach der Gründung des Familienbetriebes durch seinen Großvater knipst der 70-Jährige in der Wagelwitzer Fleischerei Fröbel für immer das Licht aus. Am 1. Oktober lädt er ab 10 Uhr noch einmal zu einer gemütlichen Runde an den Lindenplatz und will damit auch seiner treuen Kundschaft danken.

Im 150-Seelen-Dorf Wagelwitz, das seit der Eingemeindung von Mutzschen zu Grimma gehört, verschwindet damit ein gutes Stück Handwerkstradition. Frischer ging es nicht: Wurst und Fleisch landeten ein Jahrhundert lang direkt von der Produktion im Hof in der Ladentheke im Haus.

Anzeige

Fleischer und Köchin zogen nach Wagelwitz

Wie es begann: In Leipzig erlernte der aus Großstolpen stammende Ernst Fröbel von der Pike auf das Fleischerhandwerk und machte Bekanntschaft mit seiner späteren Frau Helene, die als Köchin in der Klinik in Dösen arbeitete. Ein geschickter Fleischer und eine begnadete Köchin – das passte, um in Wagelwitz das Bahnrestaurant nebst Fleischerei zu übernehmen. Damals zuckelte die 1888 in Betrieb genommene Schmalspurbahn zwischen Neichen und Mügeln hin und her, in Wagelwitz konnten sich die Reisenden beim Warten stärken. Es war der 1. Oktober 1920, als Ernst Fröbel sein eigener Herr wurde. Neben der Fleischerei und Gastwirtschaft handelte das Paar auch mit Lebensmittel und Kolonialwaren.

Weitere LVZ+ Artikel

Der Wagelwitzer Fleischermeister Dietmar Fröbel gibt seine Fleischerei aus Altersgründen auf - auf den Tag 100 Jahre nach der Firmengründung durch seinen Großvater. Hier zeigt er Fotos aus den Anfangszeiten des Familienbetriebes, als zur Fleischerei auch eine Wirtschaft als Bahn-Warteraum gehörte. Quelle: Frank Prenzel

32 Jahre führte Ernst Fröbel mit seiner Frau das Geschäft – durch die Goldenen Zwanziger, das Dritte Reich, den Weltkrieg und die Nachkriegszeit. Viele Jahre florierte der Laden, weiß Enkel Dietmar aus Erzählungen. Besonders beliebt sollen im Februar das Bockbierfest und im Herbst die Kirmes gewesen sein, die die Leute in Scharen in die Gastwirtschaft lockten (übrigens bis in die DDR-Zeit hinein). Im Zweiten Weltkrieg wurde der Firmengründer dienstverpflichtet und musste auch die Fleischerei in Mutzschen betreiben. 1942 war er zudem Mitbegründer der Wagelwitzer Feuerwehr und führte noch im hohen Alter, bis 1964, die Poststelle im Dorf.

Hans Fröbel übernahm in zweiter Generation

Ein Bild aus der Anfangszeit. Quelle: Privat

In zweiter Generation übernahm Sohn Hans Fröbel die Fleischerei im Jahr 1952 und hatte zeitlebens mit den Tücken des real existierenden Sozialismus kämpfen. Während die Fleischerei ein Handwerksbetrieb blieb, mussten Gastwirtschaft und Lebensmittelhandel in Kommission. Seine Frau Irmgard, die in Nerchau ebenfalls in einer Fleischerfamilie groß geworden war, nahm den Kommissionshandel in die Hand. Das Konstrukt trieb Blüten, wie Dietmar Fröbel zu berichten weiß. „Wir durften aus der Fleischerei nichts in der Gastwirtschaft verkaufen. Deshalb mussten wir die Bockwurst aus Wermsdorf holen.“ Getrickst wurde dennoch, bis im Lokal 1969 für immer die Lichter ausgingen. Dafür wurde in jenem Jahr der Laden modernisiert und vergrößert.

Dietmar Fröbel stieg mit 14 ins Geschäft ein

1964 – mit gerade mal 14 Jahren – begann Dietmar Fröbel im Geschäft seiner Eltern mit der Fleischerlehre. Parallel holte er in der Volkshochschule seine 10. Klasse nach, 1974 hielt er endlich auch den Meisterbrief in der Hand. Als seine Eltern 1982 starben, rückte der Alleinstehende an die Spitze des Familienbetriebes und schmiss den Laden zunächst mit einer Rentnerin aus Gastewitz. Das Fleisch wurde, wie in der DDR üblich, über die Einkaufs- und Liefergenossenschaft zugeteilt.

Nach dem Mauerfall Filiale in Mutzschen

Nach dem Mauerfall startete Dietmar Fröbel neu durch und öffnete 1991 am Mutzschener Markt eine Filiale. In den besten Zeiten beschäftigte der Fleischermeister fünf Verkäuferinnen, einen Gesellen und einen Lehrling. Fünf bis sechs Jahre ging das so. „Dann kamen die Supermärkte, und es ging bergab.“ Bis zur Schließung der Filiale 2014 standen seine Schwester und seine Nichte hinter der Theke.

Fleisch und Wurst nach alter Tradition

Es war jenes Jahr, als Dietmar Fröbel erstmals Rente bezog – und den Entschluss fasste, aus Tradition zur Familie die 100 Jahre voll zu machen. Zuletzt verarbeitete der Meister pro Woche noch um die 100 Kilo Fleisch, das er von der Belgeraner Schlächterei Färber bezieht. „Ich mache alles, und das nach alter Tradition“, sagt der 70-jährige Einzelkämpfer stolz. Besonders gut verkaufen sich seine hausschlachtenen Produkte – Knackwurst, Blutwurst, Leberwurst, Hackepeter, auch Schinken und Brühwurst. Seine Kunden wissen das alte Handwerk zu schätzen.

Das Gebäude der Fleischerei Fröbel in Wagelwitz lässt die Blütezeit nur noch erahnen. Dietmar Fröbel schließt jetzt das Geschäft exakt 100 Jahre nach der Gründung durch seinen Großvater. Quelle: Frank Prenzel

Doch nun ist Schluss. Naja, nicht ganz. Für sich selber macht Fröbel natürlich weiter Wurst, will auch noch ein paar Gläser zum Verkauf abfüllen und den Partyservice weiter anbieten. Das Handwerk meldet er also noch nicht ab. Doch „die Kräfte lassen nach“, muss sich der 70-Jährige eingestehen. „Ich kann nicht mehr so lange stehen.“ So richtig hat es der Wagelwitzer noch nicht registriert, dass er am 25. und 26. September seinen Laden, den er nur noch freitags und sonnabends öffnete, zum letzten Mal aufschließt.

Im Schaufenster verabschiedet sich Dietmar Fröbel von seiner Kundschaft. Auf den Tag 100 Jahre nach der Gründung durch seinen Großvater schließt der Fleischermeister den Laden des Familienbetriebes. Quelle: Frank Prenzel

Um einem Nachfolger hat sich der alleinstehende Wagelwitzer nicht groß bemüht. Ein Fleischermeister, der ihm vor zehn Jahren nach einem üblen Überfall zweier Jugendlicher zur Seite stand, zeigte kein Interesse. Ohnehin: Die Fleischerei ist zu klein, liegt fern vom Schuss und hat damit keine Laufkundschaft. Und es müsste investiert werden. So verschwindet ein Betrieb von der Bildfläche, der ein Jahrhundert lang eine Familie ernähren konnte.

Lesen Sie auch:

Wie der Fleischermeister Dietmar Fröbel brutal überfallen und zusammengeschlagen wurde.

Von Frank Prenzel