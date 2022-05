Grimma

Am 21. Mai dürfte die Polizei einmal mehr mit einem Großaufgebot in Grimma anrücken. Die AfD hat für jenen Sonnabend gleich drei Veranstaltungen angemeldet und erwartet wieder ihren Thüringer Landeschef Björn Höcke. Das Aktionsbündnis „Grimma zeigt Kante“ möchte den Rechtspopulisten ein „Fest der Demokratie“ entgegen setzen, das der Versammlungsbehörde bereits angezeigt wurde. Möglicherweise machen auch wieder linke Gruppierungen mobil und rücken in Grimma an. Im vorigen September hatte die Linke Jugend Westsachsen eine Gegenveranstaltung angemeldet.

Höcke seit 2019 jedes Jahr bei der AfD in Grimma

Höcke trat schon in den letzten drei Jahren zu AfD-Wahlkampfveranstaltungen in der Muldestadt auf – und generierte regelmäßig lautstarken Gegenprotest. Nun soll er abermals zu seinen Anhängern sprechen und als Zugpferd dienen. Allerdings verschwand die bereits gepostete Ankündigung wieder von den Portalen des Kreisverbandes der Alternativen. Möglicherweise hängt das mit dem avisierten Zeitpunkt für den Rechtsaußen-Politiker zusammen. Darüber soll es noch Gesprächen geben. Denn die Stadt Grimma veranstaltet am selben Tag ihren Frischemarkt am Fuße des Rathauses. Der Abbau der Stände dürfte sich bis in den frühen Nachmittag hinziehen. Aus AfD-Kreisen wird jedoch versichert, das Höcke für den Auftritt in Grimma zugesagt hat.

Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke musste am 9. September 2021 seine Rede in Grimma unterbrechen und nahm ein Bad in der Menge. Viele AfD-Anhänger wollten ein Foto mit ihm. Quelle: Frank Prenzel

Der AfD-Kreisverband hat für 11 bis 19 Uhr ein „Frühlings- und Familienfest mit Vorstellung der Kandidaten für die Wahl zum Landrat und Bürgermeister“ angemeldet. Zudem zeitgleiche Versammlungen unter dem Motto „Berichte aus Berlin – ist Deutschland noch zu retten?“ und „AfD-Fraktion im Stadtrat Grimma vor Ort“. Diese Taktik gab es auch schon in den vergangen Jahren, um Gegendemonstranten den Platz auf dem Markt zu nehmen.

Geschehen vom September in Grimma hat Nachspiel

Indes hat das Geschehen vom 9. September vorigen Jahres ein Nachspiel. Höcke musste an jenem Tag seine Rede zweimal unterbrechen, weil seine Gegner aus den linken Lager nur Schritte entfernt die Musikregler hochdrehten. Das blieb beim Thüringer nicht ohne Wirkung, der zunehmend Schärfe in seinen Auftritt brachte und die Polizei als „verschwuchtelt“ beschimpfte. Bei einem Gespräch zwischen Versammlungsbehörde und Stadt Grimma in der vorigen Woche kam bei einer Auswertung des Geschehens vorigen September in Vorbereitung auf den 21. Mai auch das Lautstärke-Problem zur Sprache. Und die Kommune reagiert. Beigeordnete Ute Kabitzsch informierte den Stadtrat, dass die Stadt Grimma bei öffentlichen Versammlungen auf dem Markt ab sofort keiner Partei und keiner privaten Person mehr Strom zur Verfügung stellt. „Wir werden alle gleich behandeln.“

Vom linken Lager gab es am 9. September 2021 in Grimma Beschallung in Richtung AfD-Lager. Quelle: Thomas Kube

Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) ergänzte auf LVZ-Anfrage, dass es sich bei der Strom-Verweigerung primär um politische Veranstaltungen handele. Heutzutage sei es kein Problem, mit einem Notstromaggregat zu arbeiten. Die Stadt werde sich korrekt und neutral verhalten.

Grimmas Oberbürgermeister: Keine inhaltlichen Alternativen

Er bedauere das ständige Gegeneinander auf dem Markt, sagte Berger zur politischen Dimension des womöglich neuerlichen Aufeinanderprallens in der Stadt. Gute Politik sei ein Wettbewerb um die besten Ideen und für etwas zu sein – wobei seine Betonung auf dem Wort „für“ liegt. Seiner Ansicht nach biete jedoch keine der beiden Seiten inhaltliche Alternativen. „Es sollte nicht um Lautstärke, sondern um Inhalte gehen“, bekräftigt der Rathauschef. Thüringens AfD-Chef Höcke findet Berger „völlig überbewertet“. Ohne Gegendemonstration des linken Spektrums wären seiner Ansicht nach einige wenige AfD-Anhänger unter sich. „Unser Markt wird sinnlos in Anspruch genommen, der politische Gewinn ist Null.“

Aktionsbündnis „Grimma zeigt Kante“ plant Straßenfest

Das Aktionsbündnis „Grimma zeigt Kante“ hat für jenen Sonnabend von 10 bis 19 Uhr ein „Fest der Demokratie“ als Gegenpol angemeldet. Am Mittwoch saßen Vertreter zusammen und berieten, wie das Straßenfest gestaltet werden könnte. Neben Livemusik werden Angebote für Groß und Klein geplant. Vereine und Organisationen können sich präsentieren.

