Wald-Aufräumer kommen als Pflanzer zurück

Bad Lausick/Colditz

Ein Betriebsausflug, der sich sehen lassen kann – über Jahre und Jahrzehnte noch –, führte Erzgebirgler am Freitag in den Colditzer Forst: Die Mitarbeiter der Maschinenstation Crottendorf kehrten zurück an jenen Ort, an dem sie nach dem Sturm Friederikefür Monate tätig waren. Von Ende Januar bis Anfang Dezember 2018 standen die 18 Männer Revierförster Falkhard Dau mit ihrer schweren Technik zur Seite und schulterten so den Löwenanteil beim Aufräumen des Reviers.

Dank Maschinen das Bruchholz geborgen

„Wenn du siehst, wie dein Wald darnieder liegt, und du erkennst kaum, wo du beginnen kannst, das ist deprimierend“, erinnerte sich Dau an die verheerenden Schäden, die Friederike binnen weniger Minuten und Stunden verursachte. Allein im Waldmühlen-Revier, das nur einen Teil des Colditzer Forstes umfasst, fielen rund 60 000 Festmeter Schadholz an. Mehr als 40 000 Festmeter arbeiteten die Crottendorfer auf. Mit zwei Maschinensystemen, bestehend aus Harvestern zur Ernte, Forwardern und Schleppern zum Rücken, traf das Team, das ebenfalls zum Staatsbetrieb Sachsenforst gehört, schon wenige Tage nach dem Sturm ein. Und blieb bis kurz vor Jahresschluss, sagte Leiter Steffen Eckel: „An Weihnachten muss ein Erzgebirgler natürlich wieder zu Hause sein.“

Waldarbeiter setzen sich lebendige Denkmale

Das gemeinsame große Aufräumen schaffte eine herzliche Verbundenheit, die sich in der Pflanzaktion manifestierte und die den Förster völlig überraschte. „Wir können nicht nur Holz machen, wir können auch Bäume pflanzen“, meinte Eckel. 21 Baum- und zwei Straucharten, die in sächsischen Mischwäldern eine Zukunft haben sollen, hatten die Waldarbeiter in der Baumschule Heinzebank ausgewählt. Jetzt kamen sie nahe des Weißen Steins in den Boden. Komplettiert wurde jede Pflanze durch ein Schild mit Namen – dem des Mitarbeiters und dem des Baums. Ausflügler haben nun die Gelegenheit, den vorerst durch einen Wildzaun geschützten Bäumen beim Wachsen zuzusehen und auch eher unbekannte Arten kennen zu lernen.

Forstdirektor dankbar für die Hilfe

„Die Crottendorfer haben uns damals in großer Not geholfen“, formulierte es Forstdirektor Andreas Padberg, der den Forstbezirk Leipzig leitet. Aufgrund der massiven Sturmschäden in den Wäldern nicht nur in Sachsen sei es gar nicht möglich gewesen, die nötigen Technik-Kapazitäten bei Forstunternehmen zu binden. Ehe die Crottendorfer das Holz aufarbeiten konnten, mussten sie die Waldwege freischneiden. Zudem übernahmen sie wichtige Sicherungsarbeiten entlang von Straßen, vor allem der B 176, die den Colditzer Forst auf vielen Kilometern durchquert.

Von Ekkehard Schulreich