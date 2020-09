Waldschrat von Holzbildhauer Schumann hat klare Botschaft für Müllsünder

Naunhof

Geht die Saison an den Naunhofer Seen ihrem Ende entgegen, findet sich zahlreicher Müll in Wald und Flur. Zwar gibt es Abfallbehälter, doch nicht jeder Badegast nutzt sie. „Was soll ich tun? Was kann ich machen“, fragte sich der Holzbildhauer Günther Schumann. Mit seinen 87 Jahren würde er es nicht mehr schaffen rauszugehen, um die Landschaft vom Abfall zu befreien. Aber schnitzen kann er noch. Und so entstand sein jüngstes Kunstwerk, der Waldschrat.

Waldschrat mahnt zur Reinhaltung

Mit einem Besen in der Hand und einer Eule auf der Schulter mahnt der Geist aus Hainbuchenholz alle Umweltsünder zur Rücksicht auf die Natur. „Hämisch lacht er, weil er gerade wieder jemanden erwischt hat, der eine Verpackung weggeworfen hat“, sagt der Rentner verschmitzt, der dichtete: „Wenn dich das Gewissen plagt, weil du Müll im Wald geparkt, lass es sein – der Umwelt zu Liebe, sonst gibt’s Waldschrats Hiebe.“ Also Obacht! Wer sich nicht an die Regeln hält, kriegt es mit seinem kleinen Freund zu tun.

Dass mal etwas aus den Fingern rutscht, kann der Naunhofer verstehen. „Aber man sollte nichts bewusst in die Landschaft schmeißen“, meint er. In Kreta habe er auf einer Reise gesehen, wie ein Müllberg ins Meer hinunterrutschte. „Solche Zustände gibt es bei uns zum Glück nicht.“

Von Frank Pfeifer