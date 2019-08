Bad Lausick/Colditz

Deutlich mehr Wanderer, als der Colditzer Ortsteil Zschetzsch Einwohner hat, führte die Bad Lausicker Wandergruppe zum Widderfest: 73 nämlich zu 45 Seelen. Die Kurstädter konnten auf ihrer Tour durch den Glastener Forst auch zahlreiche Mitstreiter des Vereins Leipziger Wanderer begrüßen. Die weiteste Anreise nahm Wanderfreund Richter aus der Nähe von Heilbronn auf sich. „Erstmals konnten unsere Wanderer den neuen Stempel in ihren Wanderheften verewigen“, sagte Organisator Bernd Bertram. Er zeigt den Widder, eine hydraulische Hebeanlage, die 1905 in Betrieb ging – also vor 115 Jahren – und die 2003 als technisches Denkmal restauriert wurde.

Der Wanderstempel zeigt die Hebeanlage. Quelle: Werner Gelhaar

Wolfgang Flohr, Präsident der Leipziger Wanderer, nutzte die Gelegenheit, der Interessengemeinschaft der Zschetzscher Widderfreunde Dank zu sagen, „dass diese Anlage als voll funktionstüchtiges Denkmal der Allgemeinheit zugänglich gemacht wurde“. Flohr, der diesen Stempel selbst entwarf, übergab ihn an Vereinschef Klaus Thalmann. Er solle den Widder, das Widderfest und den Heimatweg „Zeitzeugen“ symbolisieren: „Damit wollen wir eure Initiativen unterstützen. Die Wanderer zum Widderfest werden den Stempel in ihren Wanderheften gern als Symbol eines kleinen Ortes im Muldental weiterzeigen.“

Von es