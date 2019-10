Naunhof/Brandis

Was befand sich zuvor in den Räumlichkeiten der Touristinformation? Wann wurde die Brandiser Kirche erstmals urkundlich erwähnt? Wann feiert Lindhardt sein 650-jähriges Bestehen? Nein, auch der diesjährige Naunhofer Heimatwandertag, der am Tag der Deutschen Einheit zum mittlerweile 13. Mal stattfand, war al...