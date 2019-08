Grimma/Großbardau

Als Radfahrer sollte man die Strecke zwischen Grimma und Großbardau lieber meiden. Weil es keinen Straßen begleitenden Radweg gibt, ist die Passage seit Jahr und Tag kreuzgefährlich. Die Staatsstraße 11 windet sich hier kurvenreich, hügelig und unübersichtlich. Tempo 100 ist für Kraftfahrzeuge, deren Fahrer Pedaleure oft spät erkennen und nur mühsam überholen können, dennoch erlaubt. Oft geht es eng zu, wenn sich die Autos oder Laster an den Radfahrern vorbei schieben. Die Unfallgefahr ist für alle Seiten hoch.

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) hatte vor knapp zwei Jahren im Stadtrat mit Verweis auf das zuständige Ministerium signalisiert, dass der Radweg im Jahr 2019 gebaut werden könnte. Das hat sich jedoch nicht bestätigt. Genau genommen ist der Zeitpunkt offen.

Strecke ist in Klasse A der Radverkehrskonzeption Sachsen eingeordnet

Die gute Botschaft ist, dass der Bedarf für den Radweg zwischen Grimma und Großbardau in der Radverkehrskonzeption Sachsen enthalten ist. Das bestätigt Isabell Pfeiffer, Pressesprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), auf LVZ-Anfrage. Dort ist er in die Klasse A eingeordnet, was einer Realisierung bis spätestens 2025 entspricht.

Allerdings sind noch viele Schritte nötig. Zwischen der Ortsumgehung Grimma und Großbardau werde die S 11 grundhaft ausgebaut, informiert Pfeiffer. Dabei würden die Defizite der Linienführung beseitigt und im gleichen Zuge ein Radweg bis zum Ortseingang Grimma errichtet. Für das Gesamtvorhaben wurde laut Pfeiffer am 1. April dieses Jahres der Vorentwurf genehmigt. Der Radweg wird also mitgebaut, wenn das Lasuv der Staatsstraße zwischen beiden Orten die Gefährlichkeit nimmt. Es hat sich entschieden, beide notwendigen Vorhaben in einem Aufwasch zu erledigen.

Trinkwasserschutz bremste Vorhaben zuletzt aus

Die S 11 liege innerhalb der Trinkwasserschutzzone III A, wodurch sich gesonderte Anforderungen an die Straßenentwässerung ergeben. Für die Genehmigung des Vorentwurfes sei ergänzend noch ein Fachbeitrag nach Wasserrahmen-Richtlinie zu erstellen gewesen, antworte Pfeiffer auf die LVZ-Frage, was das Vorhaben zuletzt ausbremste. „Die Straßenplanung erfolgt einschließlich aller notwendigen Fachbeiträge mit der gebotenen Sorgfalt, um das erforderliche Baurechtsverfahren zügig durchführen zu können“, bekräftigt die Sprecherin.

Das Landesamt möchte den Antrag auf Planfeststellung im ersten Halbjahr 2020 einreichen – eine Voraussetzung, um Baurecht zu schaffen. „Die Verfahrensdauer ist abhängig vom Inhalt und Umfang der Einwendungen, die von den Trägern öffentlicher Belange und den privat Betroffenen zur Planung vorgebracht werden“, erläutert Pfeiffer. Daher sei zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Aussage zum Baubeginn möglich. Nach jetzigem Stand der Dinge werden Straßen- und Radwegbau etwa 3,5 Millionen Euro kosten. Laut Pfeiffer ist für die Bereitstellung der Mittel das Baurecht erforderlich.

Lasuv hat das notwendige Land noch nicht erworben

Auch das notwendige Land hat das Lasuv noch nicht erworben. Mit der Planfeststellung werde entschieden, welche Grundstücke in Anspruch genommen werden, erläutert Pfeiffer. „Für den notwendigen Grunderwerbs muss also das Baurechtsverfahren abgeschlossen sein.“

Der Unmut über den fehlenden Radweg schwelt schon lange bei jenen, die regelmäßig zwischen Grimma und Großbardau unterwegs sind. „Hier ist Gefahr in Verzug, und das Vorhaben wird auf die lange Bank geschoben“, kritisiert etwa Andreas Wittig, der im Mai sowohl in den Stadtrat (Bürger für Grimma) als auch in den Ortschaftsrat gewählt wurde. Zwischen Grimma und Bad Lausick fehlten nur noch diese zweieinhalb Kilometer Radweg. Wittig kann wie andere auch nicht verstehen, dass für den touristischen Radweg zwischen Grimma und Borna, der über Großbothen und durch den Glastener Forst führt, viel Geld in die Hand genommen wird, aber so ein wichtiges Teilstück seit Jahren auf sich warten lässt. „Das ist doch Wahnsinn“, meint der Großbardauer.

Von Frank Prenzel