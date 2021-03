Wann kommt der Anbau im Schulzentrum Muldental?

Grimma/Großbardau

Dem Trägerverein des Evangelischen Schulzentrums Muldental liegt inzwischen die Baugenehmigung für den zweistöckigen Anbau vor. „Jetzt warten wir noch auf die Fördergeld-Zusage“, informiert Schulzentrum-Geschäftsführer Niko Kleinknecht auf LVZ-Anfrage. Zunächst müsse der Landtag den neuen Doppelhaushalt verabschieden, ehe die Sächsische Aufbaubank die Mittel ausreichen kann. Vor April oder Mai werde der Bescheid wohl nicht eintreffen, so Kleinknecht.

Der Verein hat einen Zuschuss von 1,2 Millionen Euro beantragt, denn die Bausumme hat sich mittlerweile auf rund zwei Millionen Euro erhöht. Im vorigen Jahr waren die Verantwortlichen noch von einer Gesamtinvestition in Höhe von 1,3 Millionen Euro ausgegangen. Im neuen Gebäudeteil entstehen sechs Räume, so dass die derzeit zwei Container auf dem Schulhof überflüssig werden. Kleinknecht zufolge könnte noch in diesem Jahr Baustart sein.

Diskussion um Verkehrssituation vorm Schulgebäude

Das Schulzentrum befindet sich im Grimmaer Ortsteil Großbardau, wo infolge des Bauantrags erneut die Verkehrssituation zur Sprache kam. Beim Bringen und Holen der Kinder spielen sich regelmäßig chaotische Szenen ab. Das Schulzentrum sei dazu mit Stadtverwaltung und Ortschaftsrat im Austausch, erläutert der Geschäftsführer. Im Oktober vorigen Jahres habe es auch eine Vor-Ort-Begehung gegeben. Wichtig sei, so Kleinknecht, in der Pestalozzistraße für eine Verkehrsberuhigung zu sorgen. „Wir weisen die Eltern immer wieder darauf hin, dass sie ihre Kinder in der Nimbschener und Großbothener Straße aus dem Auto lassen können.“

Mit dem Anbau würden die Stellflächen für Autos klarer angeordnet und einige weitere auf dem Schulgelände hinter der Mensa geschaffen, erläutert Kleinknecht. Mitarbeiter hätten die Möglichkeit, den Parkplatz am Sportplatz zu nutzen. Klar sei aber auch, dass direkt vor der Schule nicht mehr Stellplätze entstehen könnten.

Neuer Anbau ist die nächste große Investition im Großbardau

Der neue Anbau ist die nächste große Investition des Schulträgers am Standort. Im Jahr 2006 übernahm der Verein der freien Bildungsstätte das Gelände der ehemaligen Polytechnischen Oberschule und Kita in Großbardau und baute das Schulzentrum fortan kontinuierlich aus. Zunächst wurde der Verbinder zwischen Schulhaus und Turnhalle aufgestockt, wodurch zwei Klassenräume entstanden. 2012 folgte der Anbau von vier Klassenzimmern. Und zwei Jahre später wurden der Hort aufgestockt sowie Mensa und Grundschul-Turnraum in einem neuen Anbau untergebracht.

Von Frank Prenzel