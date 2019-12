Warum Grimmas Stadtwerke jetzt auch einen Leipzig-Tarif anbieten

Grimma

Die Stadtwerke Grimma GmbH (SWG) kommt nicht umhin, die gestiegenen Netzentgelte weiter zu reichen. Das zweite Jahr in Folge müssen ihre Kunden ab Januar für den Strom etwas tiefer in die Tasche greifen. Gas hingegen kann die stadteigene Firma im neuen Jahr günstiger anbieten als bisher.

Höhere Netzentgelte und Einkaufspreise

Es sind nicht nur die Netzentgelte. Auch höhere Einkaufspreise führen dazu, dass die Stromrechnung bei den SWG-Kunden im neuen Jahr anders aussieht. Ein Grimmaer Durchschnittshaushalt, der im Jahr 2500 Kilowattstunden (kWh) aus der Steckdose zieht, zahlt 2020 etwa 26 Euro mehr für seinen Strom als im alten Jahr. Dabei bleibt der Grundpreis unverändert. „Ihn stabil zu halten, war uns wichtig“, verdeutlicht SWG-Geschäftsführerin Kerstin Ulbricht. Was sich erhöht, ist der Arbeitspreis. Beim Grimma-Tarif für Haushalte bei einem Jahresverbrauch bis 4000 kWh zum Beispiel steigt er um 1,04 Cent auf jetzt 27,20 Cent je Kilowattstunde. Das ist eine Zunahme von vier Prozent, während der Grundpreis hier wie gehabt monatlich 11,50 Euro beträgt. Für Gewerbebetriebe klettert der Arbeitspreis um fünf Prozent und damit in ähnlicher Größenordnung.

Anders beim Gas. „Hier haben wir sehr gut einkaufen können“, erläutert die 61-jährige SWG-Chefin. Außerdem sei die Bilanzierungsumlage gesunken, so dass unterm Strich der Gaspreis für die Abnehmer um 1,5 Prozent günstiger ausfällt. Wie beim Strom bleibt der Grundpreis aber unverändert.

Mit Leipzig kommt viertes Tarifgebiet hinzu

Die Stadtwerke, die sich 2013 gründeten und seit 2015 am Markt agieren, haben bislang mit Grimma, Muldental und Colditz drei Tarifgebiete. Im neuen Jahr kommt nun Leipzig hinzu. „Ursprünglich wollten wir nicht nach Leipzig, andere Stadtwerke machen es aber auch“, erläutert Ulbricht. „Es gab Anfragen.“ Noch ist die Kundenzahl in der Messestadt aber sehr überschaubar und an einer Hand abzuzählen. Da die Konzessionsabgabe mit der Größe einer Stadt wächst und den Preis beeinflusst, ist der Grimma-Strom in der sächsischen Metropole etwas teurer als in der Muldestadt.

„Wir haben uns als kommunales Unternehmen weiter etabliert“, blickt Ulbricht zufrieden aufs zu Ende gehende Jahr. So hat sich die Zahl der Kunden stetig erhöht. An insgesamt 2260 Stellen wurden mit Stand Ende November Strom und Gas geliefert, ein Plus gegenüber 2018 von 230. Ulbricht freut sich auch, dass ihr zum Jahreswechsel mit den angekündigten neuen Preisen kaum Kündigungen auf den Tisch flatterten, dafür aber Kunden anderer Anbieter zu den Stadtwerken stießen. Im neuen Jahr will sie mit ihrem dreiköpfigen Team nun die Marke von 2500 überschreiten. Übrigens hält das kleine Unternehmen für Neukunden ein Bonbon bereit. Sie erhalten als Dankeschön einen Gutschein eines Grimmaer Geschäfts. „Es ist eine Geste“, sagt Ulbricht.

Elektromobilität ist ein Thema in Grimma

Neue Geschäftsfelder zu erschließen, sei nicht einfach, erläutert die SWG-Chefin. Kosten und Nutzen seien hierbei zu analysieren. Auf jeden Fall will das kommunale Unternehmen am Wärme-Contracting festhalten, für das bislang vier Kunden gewonnen wurden. Auch die Elektromobilität ist ein Thema für die Stadtwerke. „Wir spielen mit dem Gedanken, fürs Laden von E-Autos Möglichkeiten zu schaffen“, lässt Ulbricht vage durchblicken. Für die vier E-Scooter, die seit Herbst in der Geschäftsstelle in der Langen Straße zum Verleih bereit stehen, könnte ab neuem Jahr eine kleine Gebühr fällig werden.

Für 2020 wünscht sich Ulbricht nicht nur Kundenzuwachs und ein glückliches Händchen beim Strom- und Gaseinkauf. Sie verweist auch auf die Tätigkeit in der Netzgesellschaft Grimma, an der die Stadtwerke 51 Prozent halten und EnviaM als Partner haben. Hier sei zum Beispiel der Einbau neuer Messeinrichtungen ein Thema, informiert die Geschäftsführerin.

Von Frank Prenzel