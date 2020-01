Warum die ESA Grimma auf dem europäischen Arbeitsmarkt fischt

Grimma

Die Elektroschaltanlagen Grimma GmbH ( ESA) blickt auf ein erfolgreiches Jahr und befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Nach einem Umsatz von 43 Millionen Euro im Jahr 2018 werden 2019 voraussichtlich 47 Millionen Euro gebucht. Ein jährliches Wachstum von fünf bis zehn Prozent sei eine „reelle Zahl“, sagt Geschäftsführer Jörg Gaitzsch (63). Die Auftragsbücher sind gut gefüllt, wobei der Mittelständler etwa 20 Prozent seines Umsatzes im Ausland tätigt. „Wir sind am Markt orientiert und reagieren auf Trends“, unterstreicht Gaitzsch.

Auch bei der Zahl der Mitarbeiter haben die Elektroschaltanlagenbauer vom Broner Ring im alten Jahr zugelegt – um 30 auf nunmehr 380 Beschäftigte. Derzeit stehen 23 Auszubildende im Team, außerdem sechs sogenannte BA-Studenten im Dualen Studium, die bei der ESA ihre Praxisphasen absolvieren.

Zentrales Problem ist Gewinnung von Fachpersonal

Gut ausgebildete Facharbeiter und Ingenieure auf dem Markt zu finden, bezeichnet Gaitzsch als ein zentrales Problem des Unternehmens. Die Metropole Leipzig saugt seinen Worten zufolge viel geeignetes Personal auf, weshalb die Grimmaer Firma potenzielle Mitarbeiter mit besonderen Anreizen wie leistungsorientierte Vergütung, flexible Arbeitszeit, betriebliche Altersvorsorge und persönliche Mastercard lockt. Und sie fischt längst auch auf dem europäischen Arbeitsmarkt. Im vorigen Jahr sind zum Beispiel einige Spanier und Bosnier eingestellt worden, um die Lücken zu schließen. Auch Ukrainer und Chinesen arbeiten bei der ESA. „Wir haben etliche ausländische Mitarbeiter, die hier Fuß gefasst haben und teils ihre Familien nachholen wollen“, erklärt der Technische Redakteur Thomas Beckert (58).

Hallen im Gewerbegebiet bei Waldbardau angemietet

Etwa 50 Kunden gewann die ESA im alten Jahr neu hinzu. Und weil die Hallen am Broner Ring nicht mehr ausreichten, mietete sie im Gewerbegebiet bei Waldbardau zwei Hallen für die Montage an. „Wir mussten die Kapazitäten erweitern“, so der Ammelshainer Gaitzsch, der gemeinsam mit Jörg Reinker Gesellschafter und Geschäftsführer des mittelständischen Unternehmens ist. Im Stammwerk in Grimma gab es bereits drei Erweiterungen, die letzte Halle kam 2017 hinzu. Perspektivisch soll am Standort noch eine weitere Produktionshalle entstehen.

Ihre eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat die ESAin Leipzig etabliert. Momentan sind hier 25 Ingenieure tätig. Die eigenen Erzeugnisse sind teils Patent geschützt, erläutert Gaitzsch.

>> Lesen Sie auch: ESA expandiert in Grimma

Deutsche Bahn ist wichtiger Kunde der Grimmaer

Das 1992 gegründete Unternehmen verdient sein Geld in vier wichtigen Geschäftsbereichen. Ein Drittel seines Umsatzes macht es mit der Deutschen Bahn, wobei es mit seiner selbst entwickelten Weichenheizung Marktführer in Deutschland ist. Mit diesem Produkt haben sich die Grimmaer ebenso einen Namen gemacht wie mit ihrer sicheren Stromversorgung für Krankenhäuser und andere medizinische Räume. Die ESA-Technik sorgt dafür, dass zum Beispiel bei einer OP das Licht nicht ausgehen kann. Schaltanlagen für große Ströme und Automatisierungstechnik, vor allem für den Automobilbau, bilden die anderen zwei Geschäftsfelder. Kunden sind meist Anlagenbauer.

ESA ist in allen Bereichen weltweit tätig

Die ESA ist als Spezialist in allen vier Bereichen weltweit tätig. Wichtige Märkte seien Asien, das Vereinigte Königreich und Polen, sagt Geschäftsführer Gaitzsch. Eine Anlage aus Grimma arbeitet sogar in einer indischen Forschungsstation auf dem Südpol. Mittlerweile wickelt die ESA Auslandsgeschäfte über zwölf Industrievertretungen ab, also selbstständige Betriebe in anderen Ländern, die ESA-Produkte aufkaufen und weiterverkaufen. In Shanghai unterhält sie sogar eine eigene Repräsentation, in der zwei Chinesen beschäftigt sind.

>> Zum Thema: Die Folgen des Brexit für Firmen wie ESA

Jährlich 50.000 Euro für Sport und Soziales

„Wir fühlen uns mit Grimma verbunden, auch wenn wir hier kaum Kunden haben“, verdeutlicht Geschäftsführer Gaitzsch. Im Sponsoring, für das die ESA 50.000 Euro im Jahr locker macht, wird das deutlich. Neu ist etwa ein Vertrag mit den Zweitliga-Volleyballerinnen vom VV Grimma. Unterstützt werden auch die Bundesliga-Handballer aus Leipzig und wechselnd andere Sportvereine sowie der Muldentaler Triathlon. Auch soziale Einrichtungen profitieren von der offenen Hand des inhabergeführten Mittelständlers. Schulen und Kitas gehören ebenso dazu wie das Markkleeberger Kinderhospiz „Bärenherz“.

Von Frank Prenzel