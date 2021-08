Warum die Polizei zum rechten Angriff in Trebsen schwieg

Trebsen

Mit Hochdruck laufen die Ermittlungen, die der Staatsschutz der Polizeidirektion Leipzig gegenwärtig zu dem mutmaßlichen rechten Übergriff vor zwei Wochen in Trebsen führt. Mehrere Zeugen und Beschuldigte wurden schon vernommen, andere sind vorgeladen. Ergebnisse lassen noch auf sich warten. Im Raum steht die Frage, warum die Polizei nicht selbstständig öffentlich über den Vorfall informierte.

In der Nacht vom 24. zum 25. Juli, so berichtete Michael K. aus Grimma, sei sein 16-jähriger Enkel in einer Gartenanlage nahe der Trebsener Grundschule von zehn Rechtsradikalen zusammengeschlagen worden. Diese hätten ihn als „Drecks-Juden“ beschimpft, ihn gezwungen, sein T-Shirt auszuziehen, und dieses verbrannt. Auf Anfrage bestätigte die Polizeidirektion Leipzig, dass in der besagten Nacht verfassungsfeindliche Parolen laut geworden sind. Es habe eine Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen mit einem Verletzten gegeben.

„Wieso brachte die Polizei nicht von sich so ein Geschehen ans Tageslicht“, wundert sich Michael K. und fährt fort: „Kurz vorher stand ein Polizeibericht von einer ausgesetzten Katze in der Zeitung. Ist das etwa wichtiger?“ Die Frage gab die LVZ weiter. „Sie ist sehr einfach zu beantworten, es ist der Faktor Mensch“, antwortete Polizeisprecher Olaf Hoppe. „Mich ärgert es – gerade auch in diesem Fall – aber wir sind leider nicht fehlerfrei.“ Die Polizeidirektion Leipzig habe durchschnittlich alle 24 Stunden 450 bis 500 Einsätze zu bewältigen. Im Schnitt würden 260 Straftaten am Tag anfallen. „Wir recherchieren täglich die letzten 24 Stunden die Vielzahl der Anlässe polizeilicher Maßnahmen hier im Medienarbeitsteam der Stabsstelle Kommunikation. Daraus sowie aus Informationen verschiedener polizeilicher Meldewege werden dann die täglichen Medieninformationen erstellt“, erläutert Hoppe.

Polizei räumt Fehler in der Kommunikation ein

Im konkreten Fall habe er als verantwortlicher Sprecher erst durch die LVZ-Anfrage von dem Geschehen in Trebsen erfahren, wenngleich der Sachverhalt natürlich polizeilich bekannt gewesen sei. Hoppe: „Insofern ist die fehlende Veröffentlichung ein hier im Team entstandener Fehler und damit in meiner Verantwortung gelegen. Mir bleibt nur die Werbung um Verständnis.“

Michael K. vermutet anderen Grund

Michael K. kann die Erklärung nur bedingt akzeptieren. „Als Nicht-Fachmann steht mir kein Urteil zu. Aber es beschleicht einen der Verdacht, dass Dinge bewusst verdrängt werden sollen, damit Sachsen nicht als rechtsradikal dargestellt wird“, meint er und begründet das mit den Worten: „Man hört hier und da, dass jemand zusammengeschlagen wird, unter anderem in Wurzen und Bennewitz. Von Freunden und Bekannten erfahre ich mehr als von der Polizei.“

In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg, wo er viel dienstlich unterwegs sei, werde seiner Kenntnis nach das Thema ganz anders behandelt. „Dort gibt es auch Rechte, wenngleich nicht so viele“, sagt er. „Wenn sie beispielsweise in Gütersloh etwas verzapfen, folgt sofort eine Welle der Empörung.“

Vernehmungen und Verfahren laufen

Zufrieden sei er aber, dass sich der Staatsschutz hinter die Sache in Trebsen geklemmt habe. „Mein Schwiegersohn und mein Enkel haben schon ausgesagt. Ich weiß auch, dass Beschuldigte vorgeladen waren; ebenso Zeugen, die etwas gehört haben könnten, denn beim Streit ging es sehr laut zu“, berichtet er. „Meinem Gefühl nach bewegt sich da etwas.“ Genaueres ist allerdings nicht bekannt. Polizeisprecher Hoppe bittet um Verständnis, dass es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handelt und er deswegen „keine Neuigkeiten mitteilen kann.“

Von Frank Pfeifer