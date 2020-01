Warum ein Erdmannshainer sein Artus-Gemälde veräußern möchte

Grimma/Erdmannshain

Es war die Initialzündung: Als sich der Förderkreis des Kreismuseums Grimma via LVZ an die Öffentlichkeit wandte und zum Erwerb einer wertvollen, 125 Jahre alte Bowle des einstigen Golzerner Papierfabrikanten Max Schroeder um Spenden bat, fiel der Blick des Erdmannshainers Gerhard Stein auf sein Artus-Gemälde im Flur. Und ihm kam spontan die Idee, das Gemälde des einstigen Grimmaer Malers Walter Artus zugunsten des Bowle-Ankaufs zu veräußern.

Erlös soll dem Kreismuseum zukommen

Nun kam das Geld für das Silbergefäß schneller zusammen als gedacht. Bereits vor Weihnachten konnte es ins Museumsdepot nach Grimma geholt werden. An seinem Anliegen hält der 79-jährige Erdmannshainer aber fest. Er möchte sich gern von dem Bild trennen und den Erlös dem Kreismuseum zugute kommen lassen. Nur der Käufer muss sich noch finden. Vielleicht, so Gerhard Stein, interessiert sich die Sparkasse Muldental für das 80 mal 60 Zentimeter große, gut erhaltene Ölgemälde, das vermutlich das Matterhorn zeigt. Denn es gehörte einst seinem Onkel Max Brumme. Und der war eine Zeit lang – und zwar im Dritten Reich – Sparkassendirektor in Grimma. Immerhin gibt es ja ein Sparkassenmuseum in der Muldestadt, wo so ein Bild möglicherweise gut aufgehoben wäre.

„Nach der Wende bekam ich das Bild von meiner Tante geschenkt“, erinnert sich der gelernte Kaufmann. Gerhard Stein würde sich freuen, wenn sich jemand, „der mit Grimma verbunden ist“, für das Werk interessiert. Der Familienvater hat das Gemälde nie schätzen lassen. „Ich glaube, dass der ideelle Wert maßgebend ist“, hofft er auf ein paar Euro für das stets klamme Kreismuseum. Der 1945 tragisch ums Leben gekommene Maler Walter Artus hat den Berg nicht benannt, den er hier mit dem Pinsel festgehalten hat. Auf der Rückseite ist lediglich das Wort „ Alpspitze“ vermerkt.

Grimmas Kreismuseum-Leiterin Marita Pesenecker und der Vorsitzende des Freundeskreises des Museums, Peter Fricke präsentieren das wertvolle Bowlengefäß des einstigen Golzerner Papierfabrikanten Max Schroeder: Quelle: Frank Prenzel

Die Alpenreisen des am 17. Dezember 1873 in Leipzig geborenen Künstlers sind legendär. Das Kreismuseum Grimma widmete den so entstandenen Arbeiten im Jahr 2009 sogar eine Sonderausstellung.

Artus hatte in seiner Geburtsstadt eine Ausbildung als Lithograf begonnen. Er ließ in der Folge nie locker, um seine malerischen Fähigkeiten zu verbessern. Neben der Leipziger Akademie für Grafik und Buchkunst und der Münchener Akademie nahm er auch Zeichenkurse wahr. 1914 kam Artus als technischer Zeichner nach Grimma, um in der Maschinenbau AG Grimma-Golzern zu arbeiten, heißt es weiter dazu im Lebenslauf des Malers, der sich auf der Homepage des Kreismuseums findet.

Schwerhörigkeit kostet Artus das Leben

Erst spät habe er sich als freischaffender Kunstmaler seiner eigentlichen Leidenschaft zugewandt. In der Nähe des Pulverturms in Grimma habe er sich ein Haus nach seinen Vorstellungen bauen lassen, das Atelier bot einen wunderschönen Blicks übers Muldental. Die Muldenlandschaft war den Informationen zufolge dann auch ein Hauptthema im bildnerischen Schaffen Artus’. Er schätzte aber eben auch die Alpen, seit er die imposante Bergwelt 1910 mit seiner Frau erstmals besuchte. Fast jährlich reiste er danach ins Hochgebirge – zum Wandern und Malen.

Mit 58 Jahren erlitt Artus einen Schlaganfall, der sein Gehör stark schädigte. Am 15. April 1945 wurde ihm seine Schwerhörigkeit zum Verhängnis, heißt es im Lebenslauf. Bei einem Spaziergang an der Mulde habe er die Aufforderung einer Gruppe alliierte Soldaten zum Stehenbleiben überhört. Daraufhin habe einer der Soldaten auf ihn geschossen und schwer verletzt. Tags darauf starb Artus in seinem Haus. Er wurde 71.

