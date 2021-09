Grimma

Jetzt nimmt das „Corona-Denkmal“ in Grimma Gestalt an. Die Frauen des Donnerstagszirkels im Künstlergut Prösitz haben am Donnerstag damit begonnen, die kreativ gestalteten Steine an der Litfaßsäule am Kopf der Pöppelmannbrücke anzubringen. Sie werden – je nach Wetter – in den nächsten vier bis fünf Donnerstagen das Kunstwerk vollenden, informiert Künstlergut-Chefin Ute Hartwig-Schulz.

Aktion in Grimma im ersten Lockdown zog viele an

Das Denkmal-Projekt hat eine ungewöhnliche Vorgeschichte. Im vorigen Jahr, als die Corona-Pandemie in den ersten Lockdown zwang, sorgte eine kleine Aktion für Aufsehen in Grimma und dem Muldental. Hunderte fantasievoll und farbenfroh bemalte Steine sammelten sich im Frühjahr 2020 auf der Randmauer der Pöppelmannbrücke. Initiatorin war die Grimmaerin Ines Peschel, die die ersten bunten Kiesel hinterlegte und der sich zahlreiche Menschen anschlossen. Die zu Herz gehende Aktion sollte Mut machen in der schweren Corona-Zeit und ein Zeichen für Zusammenhalt setzen.

Einige der Steine blieben erhalten – und sie sollten eine würdigen und bleibenden Platz erhalten. So entstand die Idee, mit den vorhandenen und mit neu bemalten Steinen die Litfaßsäule an der Brücke zu gestalten. Die Federführung übernahm das Künstlergut Prösitz, das im März dazu aufgerufen hatte, weitere Steine zu gestalten.

Die Litfaßsäule am Kopf der Grimmaer Pöppelmannbrücke wird jetzt zum „Corona-Denkmal“ gestaltet. Dazu dienen bemalte Steine aus vielen Händen. Die Regie führt das Künstlergut Prösitz. Quelle: MTL Pictures

Die Resonanz ließ nicht zu wünschen übrig. Einzelpersonen wie ganze Gruppen aus mehreren Einrichtungen suchten passende Steine, nahmen sich Pinsel und Farbe und ließen ihrer Fantasie freien Lauf. So kamen im Laufe der Zeit mehr als 600 kreativ gestaltete Steine mit ganz unterschiedlichen Motiven zusammen, die bei der Stadtverwaltung oder im Künstlergut hinterlegt wurden. Sie reichen von Fingerkuppen- bis Faustgröße, berichtet Hartwig Schulz.

Kunstwerk in Grimma an der Mulde entspringt Hunderter Hände

Unterstützung für das Projekt gibt es unter dem Titel „Denkmal für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Grimma“. Die Künstlergut-Chefin findet das allerdings etwas sperrig und findet „Corona-Denkmal“ besser. Die Frauen des Donnerstagszirkel haben es nun übernommen, die Steine mit Hilfe von Fliesenkleber anzubringen und der Säule ein einzigartiges Gesicht zu geben. Das Kunstwerk, das entsteht, entspringt also Hunderten Händen.

Beim Anbringen sei das künstlerische Auge wichtig, sagt Hartwig-Schulz. Manche der aus Kinder- wie Erwachsenenhand kreierten Kieselsteine sind mit Bildern und Texten versehen, die sicht- und lesbar bleiben sollen. Gleichsam einem Mosaik komponieren die Frauen nun an der Säule ein bleibendes Kunstwerk an der Mulde. Donnerstags kann ihnen ab 15 Uhr zugeschaut werden.

