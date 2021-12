Warum in Grimma ein Bilderbuch-Weihnachtsmann Bus fährt

Grimma

Ja ist denn heut’ schon Weihnachten? Wer dieser Tage in den Linienbus 630 oder 632 einsteigt, staunt nicht schlecht. Denn dort sitzt ein waschechter Weihnachtsmann hinterm Lenkrad. Einer wie aus dem Bilderbuch. Mit rotem Mantel und Zipfelmütze, mit breitem Gürtel und blank gewienerten Stiefeln, mit weißen Handschuhen und natürlich einem langen Rauschebart. Und es kommt noch besser: Santa schenkt jedem Kind, das zusteigt, einen kleinen Beutel mit Süßigkeiten. Im Dunkeln an der Haltestelle leuchtet sein weihnachtlich bemalter Bus wie der Polarexpress – und tatsächlich: die Linie führt direkt zum Nordpol. So ist es in großen Lettern über der Frontscheibe zu lesen.

Ronald Loth ist beim Grimmaer Busunternehmen Kaltofen nicht nur gern Busfahrer. Zur Weihnachtszeit verkleidet er sich sogar als Weihnachtsmann und verteilt kleine Geschenke. Quelle: Thomas Kube

Im Weihnachtsmann-Kostüm steckt Busfahrer Ronald Loth, der seit drei Jahren für das Grimmaer Reise- und Omnibusunternehmen Kaltofen tätig ist. Der 56-Jährige schlüpfte schon im vorigen Jahr kurz vorm Fest in die Verkleidung. Weihnachtsmärkte waren angesichts der Pandemie-Beschränkungen abgesagt und kaum Weihnachtsmänner zu sehen. Dem wollte Roland Loth – in Abstimmung mit seiner Chefin – etwas entgegen setzen und erinnerte sich an das eingemottete Kostüm, das er vor vielen Jahren zur Bescherung am Heiligen Abend trug.

Kinder bemalen den Bus in Grimma

Dieses Mal ging Firmeninhaberin und Geschäftsführerin Nicole Vogt für die Bescherungsstrecke wohlüberlegt vor. Zunächst wurde der MAN-Niederflurbus weihnachtlich heraus geputzt. Ihre vierjährige Tochter Alexandra besucht die Hohnstädter Lehmhauskinder-Kita. Was lag da näher, als die Mädchen und Jungen zum Bemalen des Busses auf den Hof zu bitten. Die Steppkes durften vorigen Freitag ran, malten auf Scheiben und Seiten Weihnachtsbäume, Geschenke, Schneemänner und viele bunte Kreationen. Außerdem wurden ringsum fünf 20 Meter lange LED-Leisten angebracht, die Ronald Loth morgens uns abends an den Haltstellen einschaltet. Die Regionalbus Leipzig GmbH war so freundlich, im System den „Nordpol“ als Sonderziel zu hinterlegen. Und die Süßigkeiten steuerte das Kleine Anglerparadies aus Grimma bei. 150 Beutel wurden gepackt.

100 Meter ergeben die LED-Leisten, mit denen der Weihnachtsbus der Grimmaer Firma Kaltofen geschmückt ist. Quelle: Privat

Weihnachtsmann bedient Linien über Land

Seit Montag rollt der weihnachtliche Linienbus über die Straßen – bis zum Donnerstag. Ronald Loth bedient die Strecken Grimma-Großbothen-Kössern, Grimma-Mutzschen-Wermsdorf und Köllmischen-Mutzschen-Nerchau-Grimma. Im morgendlichen Verkehr und am Nachmittag steigen viele Schüler zu, die sich über die Kleinigkeit des fahrenden Weihnachtsmanns freuen können. „Alle gucken und staunen“, freut sich der 56-jährige Grimmaer wie ein kleines Kind. Wenn er die Lichter einschalte, „werden die Augen größer“. Der Bus sei ein echter Hingucker. Auch das Innere ist etwas weihnachtlich gestaltet, und während der Fahrt schiebt der gelernte Tischler CDs mit populären Weihnachtssongs ein.

Firma will Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern

Die Omnibusse Kaltofen GmbH & Co. KG, die 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt, hat angesichts der Pandemie erneut ein schwieriges Geschäftsjahr hinter sich. Mit dem Weihnachtsbus möchte das Unternehmen vor Augen führen, „dass es auch was Schönes gibt“, so die 39-jährige Chefin. Man wolle den Menschen in dieser schweren Zeit ein Lächeln ins Gesicht zaubern und die Botschaft übermitteln, den Kopf nicht hängen zu lassen.

Der Weihnachtsmann-Bus der Grimmaer Firma Kaltofen – von Kinderhand bemalt. Quelle: Privat

Obwohl er Stunden hinterm Lenkrad sitz: Ronald Loth fühlt sich wohl in seiner Verkleidung und lässt es gern geschehen, wenn der ein und andere Fahrgast ein Foto machen möchte. Wenn er unterwegs ein Kind auf dem Fußweg sieht und es der Verkehr erlaubt, stoppt er auch mal den großen Bus, winkt den Knirps heran und reicht die Süßigkeiten zum Fenster hinaus. Wie ein lieber Weihnachtsmann eben.

Von Frank Prenzel