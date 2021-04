Warum kesselt Polizei in Geithain Corona-Protestzug ein?

Geithain

Sieben Festnahmen, die Identitätsfeststellung von mehr als 60 Personen und eine von zwei Seiten abgeriegelte Innenstadt-Straße: Einsatzkräfte der Polizeidirektion Leipzig gingen in Geithain am Montagabend mit großem Aufgebot gegen einen Zug von Corona-Protestlern vor. Geithainer hätten von „bürgerkriegsähnlichen Zuständen“ gesprochen, sagte Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Auf der Sitzung des Stadtrates, die am Dienstagabend stattfand, kündigte er an, klären zu wollen, warum die Polizei so massiv eingeschritten sei. In der überwiegenden Zahl seien es „ganz normale Bürger“, die ihr Nichteinverständnis mit den Corona-Maßnahmen der Politik zu Protest-Spaziergängen in der Stadt veranlassten.

Landrat: Protest anmelden sorgt für Klarheit

Um auf Nöte aufmerksam zu machen, dazu seien Versammlungen da, sagt Landrat Henry Graichen (CDU). Wer Angst um seine Existenz hebe, wer keine Perspektive sehe, solle das äußern können. „Ich bin überzeugt, dass viele, die sich den Spaziergängen anschließen, um gegen Corona-Maßnahmen zu protestieren, dies in guter und friedlicher Absicht tun,“ sagt er. Dabei sei ihnen oft nicht bewusst, dass sie gegen die Corona-Schutzverordnung und das Versammlungsrecht verstießen. Deshalb: „Melden Sie ihren Protest an. Damit bestimmen Sie das Motto und den Ablauf. Damit laufen Sie nicht Gefahr, Kräften zu folgen, deren Meinung Sie nicht teilen, oder in Straftaten verwickelt zu werden.“ Zuständig sei das Landratsamt als Versammlungsbehörde. Wenn aus der Gruppe heraus Straftaten begangen würden wie in Geithain, müssten selbst die Friedfertigen mit polizeilichen Maßnahmen rechnen, so der Landrat: „Übergriffe und verletzte Polizisten sind inakzeptabel.“

Polizei: Rechtsstaatliche Regeln durchsetzen

„In einem Rechtsstaat gibt es Regeln. Daran muss man sich halten“, sagt Olaf Hoppe von der Polizeidirektion auf LVZ-Nachfrage. An diesem Willen habe es einem erheblichen Teil der Demonstranten gemangelt. Schon zu Beginn auf dem Markt „gab es Null Bereitschaft, auf eine Ansage der Polizei überhaupt zu reagieren“, so Hoppe. Die hohe Resonanz, die Nichteinhaltung von Corona-Auflagen, ein Handwagen zum Abspielen von Musik und T-Shirts “mit rechtsextremistischen und verschwörungstheoretischen Motiven“ habe man als Indizien genommen, dass es sich nicht um eine Spontan-Demo handelte, sondern um eine Veranstaltung mit Versammlungscharakter. Die Demonstranten aus dem linken Spektrum stattdessen hätten sich rechtskonform verhalten.

Einsatzkräfte sprechen von gewaltbereitem Klientel

Am Montag der Vorwoche sei einer der linken Demonstranten durch einen Mann aus dem anderen Lager verletzt worden, sagte der Sprecher. „Als Kräfte des Bornaer Reviers die Identität des Tatverdächtigen feststellen wollte, kam es zu einem Solidarisierungs-Effekt und zu Übergriffen auf Beamte.“ Man habe am 19. April deshalb einen Zug der Bereitschaftspolizei nach Geithain geschickt, um das Revier Borna zu unterstützen: „Wir sehen hier ein gewaltbereites Klientel mit zum Teil rechtsextremistischem Hintergrund.“ Um Rechtsverstöße und eine Konfrontation der Lager zu verhindern, habe man den Umzug in der Chemnitzer Straße gestoppt und versucht, gewaltaffine Teilnehmer von den anderen zu trennen. „Dabei wurden Beamte massiv angegriffen, sodass wir Verstärkung heranziehen mussten.“ Gegen sieben vorläufig Festgenommene ermittele die Staatsanwaltschaft wegen Landfriedensbruchs. Drei der Personen seien polizeibekannt, zwei unter anderem „wegen des Verwendens von Zeichen verfassungswidriger Organisationen“.

Von Ekkehard Schulreich