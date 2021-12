Warum steht ein Säulen-Wald an der Autobahn in Grimma?

Grimma

Im Grimmaer Norden bietet sich in diesen Tage ein ungewöhnliches wie imposantes Bild – und dürfte so auch bald wieder verschwunden sein. Wer die Stadt Richtung Wurzen verlässt, dem fallen unweigerlich die in die Höhe ragenden Betonsäulen der Faun-Viatec-Baustelle ins Auge. Sie wirken wie ein steinerner Wald. Spätestens wenn die Wände hochgezogen werden, ist dieser Anblick aber schon wieder Geschichte.

Kirchhoff-Gruppe investiert 20 Millionen Euro

Der Kehrmaschinen-Hersteller aus Grimma setzte Anfang September den ersten Spatenstich für sein neues Werk und machte damit den Anfang im künftigen Industrie- und Gewerbegebiet Nord III an der Autobahn. Wie berichtet, werden rund 20 Millionen Euro in den neuen Standort gesteckt, der Freistaat Sachsen unterstützt den Industriebau aus seinem Aufbauprogramm mit etwa 1,4 Millionen Euro.

Wer in diesen Tagen nördlich die Stadt Grimma verlässt, kann einen ungewöhnliche Anblick zu Gesicht bekommen. Die Säulen der Faun-Viatec-Baustelle wirken wie ein Steinwald. Quelle: Thomas Kube

Es ist die größte Investition der weltweit agierenden Kirchhoff-Gruppe seit dem Bau eines Müllfahrzeug-Werkes vor rund zehn Jahren in Polen. Der Faun-Unternehmensverbund ist in Europa ein führender Anbieter von Abfallsammelfahrzeugen und Kehrmaschinen und unterhält elf Werke in sieben Ländern.

Kehrmaschinen-Hersteller verlässt Grimma-Süd

Der Kehrmaschinen-Produzent platzt auf dem GGI-Standort in Grimma-Süd aus allen Nähten und zieht direkt an die Autobahn. Zunächst will er um 20 auf dann 145 Mitarbeitende wachsen. Auf dem Sechs-Hektar-Areal entstehen neben Stellflächen eine 8500 Quadratmeter große Produktionshalle und auf 1800 Quadratmeter Administrations- und Sozialräume. Statt bisher 300 sollen in Zukunft jährlich 500 Fahrzeuge aus der Fabrik rollen. Dabei will Faun zunehmend auf mit Wasserstoff-Brennzellen betriebene Kehrmaschinen setzen. Die Einweihung des neuen Werkes ist im Herbst 2022 geplant.

