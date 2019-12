Was bekannte Muldentaler zu Weihnachten auftischen

Muldental

Kartoffelsalat mit Wiener – das ist hierzulande der kulinarische Klassiker am Heiligen Abend. Das Muldentaler LVZ-Team schaute einmal in bekannte Gesichter der Region und wollte wissen, was in derer guter Stube zum Weihnachtsfest auf den Tisch kommt.

Museumschefin: Braten am Heiligen Abend

Grimmas Kreismuseum-Leiterin Marita Pesenecker hat, wenn man so will, das große Los gezogen. Ihr Mann Norbert Brandt ist Koch. Seit 20 Jahren kredenzt er am Abend des 24. Dezember einen Braten in der guten Stube in Bahren. Welches Fleisch auf den Tisch kommt, entscheidet das Paar sehr kurzfristig. „Wir überlegen uns das meist erst zwei Tage zuvor, weil die Vorweihnachtszeit uns viel Stress beschert“, verrät die 60-Jährige. Das kann Wildschwein oder Reh sein, Schwein oder Rind. Dazu werden entweder Knödel oder Kartoffelklöße sowie Rotkraut gereicht. Die Spezialität zum Nachtisch bringen übrigens die Nachbarn mit, die seit Jahren traditionell jeden Heiligen Abend zu Gast sind: Schlesische Mohnklöße. Denn die Nachbarin stammt aus Schlesien. Der klassische Gänsebraten, dessen Duft am 1. Weihnachtsfeiertag durch die Wohnung zieht, darf dann aber auch bei der Museumschefin nicht fehlen. Und am 2. Feiertag wird oftmals Sauerbraten verzehrt. Besuch sitzt Weihnachten immer mit am Tisch, auch der Sohn mit Familie.

Marita Pesenecker, Leiterin des Kreismuseums in Grimma. Quelle: Thomas Kube

Agentur-Inhaberin: Kartoffelsalat und Würstchen

„Bei uns läuft alles klassisch ab“, sagt Britta Diebel, Inhaberin der Fuchshainer Agentur Ideenwiege. Heiligabend werden Kartoffelsalat und Würstchen aufgetischt, ergänzt durch einen Häckerle-Salat, den ihr Schwiegervater zubereitet, der in Leipzig als Koch arbeitet. Am ersten Feiertag kommen immer die Familien der 38-Jährigen, ihrer Schwester und ihrer Schwägerin sowie die Eltern und Schwiegereltern zusammen, um opulent zu dinieren. Aufgetischt wird zweierlei. „Die eine Hälfte, dazu gehöre ich, bevorzugt Zunge, die anderen kriegen Ente mit Klößen und Rotkraut“, sagt Diebel. Gekocht wird reihum, dieses Jahr in Leipzig, weshalb sie nur Bratäpfel mit Marzipan als Dessert beisteuern muss. Am zweiten Feiertag gibt’s bei ihr Zuhause Kaninchen mit Klößen.

Der dichtende Koch Ralf Hunger aus Wurzen. Quelle: Klaus Peschel

Küchenchef: „Gans geht auch bei mir immer“

Volker Wirth (37) ist der Küchenchef im Ratskeller Grimma am Markt. In der Weihnachtszeit hat er mit seinem Köche-Team alle Hände voll zu tun. „Wir haben seit dem Martinstag über 500 Kilo Gänsebraten verkauft. Das ist also definitiv das derzeit meist gefragte Gericht, erst danach kommt der Hirschbraten.“ Doch was kocht und isst ein Profikoch und Küchenchef an den Weihnachtsfeiertagen bei sich zu Hause? „Mit einem Glas Rotwein geht Gans auch bei mir immer“, lacht Wirth. Und so kocht er auch für das Weihnachtsessen ganz in Familie mit Eltern und Bruder Gänsebraten mit Rotkraut, Wirsingkohl und Klößen. Und als Vorspeise gibt es Räucherlachs. „Das Rotkraut“, soviel verrät er, „wird zur Weihnachtszeit noch mit etwas Zimt geschmacklich verfeinert. Lorbeerblätter und Nelken kommen ja sowieso immer dran.“

Fachberaterin: Tofu-Würstchen auf dem Tisch

Karen Kriegel-Bunk hat mit ihrer Familie Weihnachten schon vorgefeiert. Die Brandiserin arbeitet am Heiligabend fernab vom Muldental in einem Restaurant. „Bei uns gab es ganz klassisch Kartoffelsalat und Würstchen“, erzählt sie. Letztere allerdings aus Tofu. Denn die 47-Jährige ist seit circa sechs Jahren überzeugte Veganerin. Und weil sie sich seitdem topp fühlt – fünfmal war sie schon auf dem Jakobsweg unterwegs –, sei sie „ein bisschen auf Mission“, berichtet Karen Kriegel-Bunk, die ihre Erfahrungen und auch das ein oder andere Rezept, wie für einen leckeren Punsch, auf ihrem Blog mit anderen teilt. An der Volkshochschule Mudental hat die Fachberaterin für Rohkost schon Kurse gegeben, und im Sommer hat sie wieder in einem Restaurant im Ostseebad Rerik gearbeitet. „Die Küchenchefin ist seit vergangenem Jahr auch vegan, und es geht ihr super“, sagt sie und schmunzelt, schließlich handelt es sich um ein Fischrestaurant. Wird hier nach Rezept gekocht, so bevorzugt die Brandiserin zu Hause das Improvisieren. An ihrem 1. Feiertag gab es so zwar ebenfalls die klassischen Klöße, aber dazu einen Gemüsegulasch mit Maronen.

Kirchenvorstand: Ente mit Rotkohl am ersten Feiertag

Auch der Colditzer Stadtrat und Kirchenvorstand von Lastau, Ronny Kriz (44), wird zu Weihnachten nicht verhungern: Am Heiligabend gibt es zu Hause in Lastau selbstgemachten Kartoffelsalat mit Wiener Würsten. „Da werden wir ordentlich reinhauen, da es mittags traditionell nur etwas Leichtes gibt – vermutlich Spaghetti mit Wurstgulasch.“ Wir – das sind neben ihm seine Frau Kathrin sowie die Kinder Pascal (19), Jeremy (6) und Jenny (3). Gemeinsam geht es am ersten Weihnachtsfeiertag zum Mittagessen zu den Großeltern Siegfried und Karin Kriz nach Zschirla: „Ente mit Rotkohl und Klößen – einfach unschlagbar“, schwärmt Ronny Kriz. Er freue sich auch darauf, dort seine Oma Marianne wiederzusehen. Am zweiten Feiertag kehrt die Familie im Wasserschloss Podelwitz ein. Zumindest er wisse bereits, was er wählen werde, lacht Kriz: „Ganz klassisch, Schnitzel mit Pommes und Champignons.“

Dichtender Koch: Beifuß muss an den Gänsebraten

„Bei Muddern schmeckt’s am besten“, weiß Ralf Hunger, Deutschlands dichtender Koch aus Wurzen, weshalb seine Frau Mama Jutta (82) nicht nur zu Heiligabend, sondern auch während der Weihnachtstage auftischt. Dabei gehe es, so der Küchenmeister und Poet, im Hause Hunger eher traditionell zu – Würstchen und Kartoffelsalat am 24. Dezember sowie der typische Gänsebraten tags darauf. Der 63-Jährige schwört auf das leckere Geflügelgericht mit Klößen und Apfelrotkraut. Vor allem käme es auf die Füllung und eine knusprige Haut an. Hunger empfiehlt, keineswegs an Gewürzen zu sparen. „Zum Beispiel muss unbedingt Beifuß ran. Denn das Gewürz verfeinert einerseits den Geschmack und hilft andererseits beim Fettabbau.“ Zum Schluss hält Hunger noch einen kleinen Tipp für all jene parat, die sich nicht ganz sicher sind, wann ihr Festtagsbraten durch ist. „Wenn sich das Muskelfleisch an der Keule mit Zeigefinger und Daumen drücken lässt und die Gelenke beweglich sind, kann serviert werden.“

