Was bringt in Grimma das Kopfgeld auf Müllsünder?

Grimma/Großbardau

Der Vorstoß im Frühjahr hatte nicht nur in Grimma für Aufsehen gesorgt. Auf Initiative Großbardauer Landwirte wurden Umweltfrevler verstärkt ins Fadenkreuz genommen, wobei ihnen auch mit einem unkonventionellen Mittel das Handwerk gelegt werden sollte. Kommune und Landwirte setzten in einer konzertierten Aktion ein Kopfgeld aus, um Leute zu fassen, die auf Grimmaer Flur ihren Müll auf Felder, an Wege und Waldränder kippen. 300 Euro winken seitdem jenem, der belastbare Hinweise zur Ergreifung eines Täters liefern kann. Was hat die Kampagne gebracht?

Die Hinweise reichten bislang nicht aus

Vorweg: Für eine Ergreifungsprämie reichten die Fingerzeige nicht. Nein, Kopfgeld sei bislang nicht gezahlt worden, sagt Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) auf Nachfrage. „Angerufen wurde, aber es konnte nie jemand ermittelt werden.“ Rathauschef wie Landwirte sprechen jedoch von einer gelungenen Aktion. „Es wurde seitdem deutlich weniger Müll abgeworfen“, bilanziert Claudia Timm vom Großbardauer Biohof. Und: „Wir haben das Bewusstsein für die Thematik geschärft und viele positive Rückmeldungen bekommen.“ Vom Tisch sei das Problem nicht, habe sich aber deutlich reduziert, so die 36-Jährige.

Die Offensive im Frühjahr wurde angesichts einer zunehmenden Vermüllung landwirtschaftlicher Wege und Flächen auf Großbardauer Flur ausgelöst. Gerade das Biohof-Ehepaar Claudia und Olaf Timm sorgte sich um seine Existenz, da illegal verkippter Grünschnitt mit Pflanzenschutzresten eine Gefahr für ihre Öko-Zertifizierung sein kann. Die Landwirte sehen sich auch immer wieder mit Gegenständen auf ihren Feldern konfrontiert, Flaschen etwa, die die Technik beschädigen können.

Auf Initiative von Claudia und Olaf Timm vom Biohof Großbardau traf sich im April eine Runde von Landwirten mit Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger, um gegen Umweltsünder vorzugehen. Quelle: Frank Prenzel

Nach der Krisensitzung im April in Großbardau, bei der die Landwirte mit Rathauschef Berger Nägel mit Köpfen machten, holte die Kommune zunächst kurzfristig den Müll aller Art aus der Landschaft. Denn wo einmal Abfall liegt, wächst rasch ein Berg. Ein Brennpunkt war der sogenannte Panzerweg, ein Feldweg zwischen Großbardau und Grethen, an dem sich Haufen an Haufen reihte. Dort warnt jetzt auch ein Schild potenzielle Frevler: „An dieser Stelle dürfen Sie über das Abladen von Gartenabfällen und Müll noch nicht einmal nachdenken!“ Allerdings schreckt der Spruch nicht jeden ab, wie in diesen Tagen frischer Grünschnitt beweist.

Erneut mehrere Altreifen in der Natur

„Die Aktion hat was gebracht“, sagt auch der Großbardauer Landwirt Armin Hunger. Bei der Feldbestellung im Herbst ärgerte er sich dennoch wieder über alle Maßen, als er auf seinen Flächen am Schnellbach neben Baumschnitt zehn komplette Alträder vorfand. Wer sie dort hingekippt haben könnte? Er weiß es nicht. Im Grimmaer Ordnungsamt habe man ihn ans Landratsamt verwiesen, sagt der 60-Jährige. Wie das Landwirte-Paar Timm plädiert auch er zur Abschreckung für weitere Warnschilder, etwa am Buchteich.

Der Großbardauer Landwirt Armin Hunger hat auf seinen Flächen erneut Müll gefunden. Gipfel der illegalen Ablagerungen sind mehrere alte Reifen, teils mit Felgen. Quelle: Armin Hunger

„Nach der Veröffentlichung hat es rapide nachgelassen“, bilanziert Sten Köhler, Geschäftsführer der KÖG Kleinbardau Landwirtschafts GmbH, und spricht ebenfalls von einer guten Aktion. „Man darf aber nicht locker lassen, damit nicht wieder solche Müllecken entstehen.“ Sein Unternehmen steht nach wie vor dazu, sich am Kopfgeld zu beteiligen, das Stadt und Landwirte für jeden ertappten Müllsünder je zur Hälfte übernehmen wollen. Auch Oberbürgermeister Berger bekräftigt, dass die Ergreifungsprämie aufrecht erhalten wird.

Grimmas Rathauschef wünscht sich Zivilcourage

Berger bestätigt die positiven Reaktionen auf die Idee, illegalen Abfallentsorger stärker auf die Finger zu klopfen. Diese seien nach der Ankündigung des Kopfgeldes vorsichtiger geworden, es habe zudem Hinweise zu weiteren Problemstellen gegeben. Der Rathauschef Berger wünscht sich aber auch mehr Zivilcourage. „Die Leute müssen agiler werden und sollten Umweltsünder ansprechen“, sagt er. „Wir haben alle eine moralische Verpflichtung für unsere Umwelt.“

Von Frank Prenzel