Was der Nerchauer Sportverein im Jubiläumsjahr vor hat

Grimma/Nerchau

30 Jahre ist es mittlerweile her, dass der Nerchauer SV 90 aus der Taufe gehoben wurde. Das Jubiläum soll in diesem Jahr mit mehreren sportlichen Veranstaltungen gewürdigt werden, informiert Vereinschefin Elke Langer. Der Sportlerball am 18. April im Nerchauer Bürgerzentrum dürfte dabei ein gesellschaftlicher Höhepunkt werden.

Mit 250 Mitgliedern größter Verein im Grimmaer Ortsteil

Der Nerchauer SV 90 ist mit 250 Mitgliedern der größte Verein im ehemaligen Stadtgebiet von Nerchau. Mit seinen fünf Abteilungen ging er im Jahr 1990 aus der Betriebssportgemeinschaft (BSG) Chemie Nerchau hervor. „Die Abteilungen Radsport und Kegeln arbeiten leistungsorientiert, in den Abteilungen Turnen, Volleyball und Fußball dominiert der Breitensport“, erläutert die Vorsitzende.

Vor der Turnhalle Nerchau, die sanierungsbedürftig und sehr beengt ist: Die Vorsitzende des Nerchauer SV 90, Elke Langer, und der frühere Ortsvorsteher Thomas Glaser. Quelle: Frank Prenzel

In der Abteilung Radsport gebe es immer wieder Kinder und Jugendliche, die im Kunstradsport auf Landes- und Bundesebene sehr gute Leistungen erreichen und vordere Plätze belegen. „Auch unsere Kegler brachten in den vergangenen Jahren immer wieder Mannschaften hervor, die Spitzenleistungen erreichten“, so Langer. Von 2002 bis 2007 kämpfte eine Männermannschaft sogar in der 2. Kegel-Bundesliga erfolgreich mit.

Leistungs- und Breitensport beim Nerchauer SV

Die Frauen der Abteilung Turnen pflegen in ihren Übungsstunden inzwischen mehr die Gymnastik und den Gesundheitssport. Seit neun Jahren beteiligen sie sich erfolgreich am Wettbewerb um das Deutsche Sportabzeichen. Die Abteilung Volleyball ist Langers Worten zufolge die kleinste Abteilung im Mehrsparten-Verein. Die Mitglieder verbinde das Interesse an der Sportart und die Freude am gemeinsamen Spiel. „Unsere Fußballer arbeiten zurzeit auch mehr Breitensport orientiert“, merkt die Vereinschefin an. Es gibt keine Fußballmannschaft im Spielbetrieb. Mit einer Ausnahme: In der Altersklasse der D-Junioren bilden die Nerchauer mit Trebsen eine Spielgemeinschaft und kicken in der 2. Kreisliga um Punkte. Zwei Übungsleiter führen die Kinder- und Jugendarbeit beim Nerchauer SV.

30 Jahre ist ein Grund zum Feiern in Nerchau

„Alle fünf Abteilungen stehen geschlossen zusammen und agieren seit 30 Jahren zielgerichtet zur Entwicklung des Sports in unserem Verein“, betont Vorsitzende Langer. Das gelinge nur durch den engagierten Einsatz der ehrenamtlichen Abteilungsleiter, deren Stellvertreter, des Schatzmeisters, der Kassierer, der Trainer sowie Übungsleiter und -helfer. „30 Jahre erfolgreiche Arbeit ist für uns ein Grund zum Feiern“, bekräftigt Langer. Deshalb plane der Verein über das ganze Jahr verteilt mehrere sportliche Höhepunkte als öffentliche Veranstaltungen und lade schon jetzt zum Mitmachen und Zuschauen ein.

Nach dem Sportlerball im Bürgerzentrum am 18. April folgt am 28. April ein offener Gymnastikabend mit Gudrun Paul vom Gymnastikverein Grimma. Der Gewerbepokal der Abteilung Radsport wird am 20. Juni ausgetragen. Ein Fußballfest geht im Juli auf dem Sportplatz in Nerchau über die Bühne. Und die Kegler würdigen das Jubiläum am 22. August mit ihrem Stollencup. Groß und Klein sind auch zu den Radtouren für Jedermann eingeladen – in die Pedale getreten wird am 5. September. Das Weihnachtsturnier im Volleyball beschließt im Dezember den sportlichen Reigen.

Von LVZ