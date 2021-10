Borna

Brotduft zog am Donnerstagvormittag durch die Schalterhalle der Leipziger Volksbank in der Bornaer Bahnhofstraße. Dort saß Bäckermeister Michael Isensee hinter Broten und Brötchen und nahm die Backwerke von Bäckermeistern aus dem Landkreis Leipzig unter die Lupe. Bereits am Tag zuvor war Isensee aus diesem Grund zur Brotprüfung in Torgau gewesen. Der Bäckermeister vom Institut für Qualitätssicherung von Backwaren lobte die Produkte aus insgesamt elf Mitgliedsbetrieben der Bäckerinnung Landkreis Leipzig/Nordsachsen. „Das hat alles eine Super-Qualität.“

Bereits die 31. Prüfung

Geprüft wurden Brote und Brötchen in Borna bereits zum 31. Mal. Darauf wies Ingo Schöne, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Landkreis Leipzig/Nordsachsen, hin. Für die Betriebe, die ihre Erzeugnisse begutachten lassen, ist das Urteil von Prüfer Isensee wichtig. „Weil wir dann wissen, wo wir stehen“, wie Sven Claus, Inhaber der gleichnamigen Geithainer Bäckerei, zu Protokoll gab. „Das ist für uns auch eine Bestätigung.“

Brotprüfung in der Bornaer Volksbank-Filiale. Quelle: Jens Paul Taubert

Brotsommelier aus Kühnitzsch

Zudem gehe es um Teambildung, so Ricardo Fischer, der seit 2012 Fischers Bäckerei in Kühnitzsch, einem Ortsteil von Lossatal, betreibt. Der 39-Jährige ist Brotsommelier, einer von nur zwei im Landkreis Leipzig. Weltweit gibt es davon 142.

Champagnerroggenvollkornbrot als Bestseller

Fischer macht sich mit seinem Beruf und seiner Qualifikation zum Sommelier auch für eine höhere Wertschätzung für die Broterzeugung stark. Die Herstellung sei mehr wert als das, was bei den Discountern gewissermaßen verramscht wird. Und er verweist auf spezielle Kreationen wie Champagnerroggenvollkornbrot, der Bestseller in seiner Bäckerei. Dabei wird allerdings kein französischer Schaumwein verwendet, sondern eine Roggensorte, die ursprünglich aus der Champagne stammt, einer Landschaft in Frankreich.

Fachmännisch unter die Lupe genommen: Backwerke aus Bäckereibetrieben im Landkreis Leipzig. Quelle: Jens Paul Taubert

Auf die Kruste kommt es an

Bleibt die Frage, was ein gutes Brot ausmacht. Antwort von Ricardo Fischer: „Der Sauerteig muss lange reifen, beim Backen muss viel Wasser verwendet werden, und dann sollte es kräftig ausgebacken sein.“ Entscheidend ist die Kruste, „denn hier befinden sich 80 Prozent der Aromastoffe“.

Von Nikos Natsidis