Was wird aus dem Bahnübergang Ballendorfer Straße in Bad Lausick?

Dutzende Male am Tag ist Bad Lausick eine geteilte Stadt: Dann sind die Schranken am Bahnübergang Ballendorfer Straße (Bundesstraße 176) unten. Ursache dafür sind der Regionalexpress Leipzig–Chemnitz, der in beide Richtungen stündlich verkehrt, und die Regionalbahn Leipzig–Geithain im selben Takt. Ab Ende 2028 sollen dann obendrein Fernzüge durch Bad Lausick rollen. Doch dass im Zuge dessen die Schranke durch eine Unterführung oder Brücke ersetzt wird, gilt keinesfalls als ausgemacht.

Bürgermeister erwartet Veränderung

„Ich gehe davon aus, dass der niveaugleiche Bahnübergang in der Ballendorfer Straße beseitigt wird“, sagte kürzlich Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos), auf den geplanten Ausbau der Bahnstrecke für den Fernverkehr angesprochen. Dann wird nicht nur ein Fahrdraht gespannt. Die eingleisige Strecke soll durchgängig um ein zweites Gleis ergänzt werden. Durch die dann weitere Verdichtung der Zugfrequenz – und da sind Güterzüge noch gar nicht eingepreist – würde es zu noch häufigerem Schließen der Schranke kommen.

Zeitgemäße Lösung seit Langem angemahnt

Inakzeptabel aus kommunaler Sicht. Schon jetzt seien die Sperrungen samt zum Teil langer Staus ein großes Ärgernis. Als nach der Wende von einer Neutrassierung der Bundesstraße 176 ein Stück außerhalb des Zentrums gesprochen wurde, war auch von einer zeitgemäßeren Querung der Bahnstrecke die Rede. Geworden ist aus beidem – nichts. Wer nicht an der Schranke warten will, kann die Badstraße nutzen, wo eine Brücke über die Gleise führt. Doch die Badpromenade ist für eine größere Verkehrslast völlig ungeeignet, die zudem im Widerspruch zu den Intentionen eines Kurortes stünde.

Frage bleibt ohne Antwort

Im sächsischen Wirtschaftsministerium ist zum Thema Bad Lausicker Schranke nichts zu erfahren. Man unterstütze zwar die Planungen, doch sie lägen in der Hand der Vorhabenträgerin DB Netz AG, heißt es auf LVZ-Nachfrage. Eine verbindliche Antwort gibt es auch dort nicht. „Es ist bisher noch offen, welche Lösung für den Bahnübergang Ballendorfer Straße gefunden wird. Diese Detailfragen werden mit den fortschreitenden Planungen beantwortet“, sagt eine Bahnsprecherin. Wann, das lasse sich noch nicht abschätzen.

