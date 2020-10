Wasser für Ammelshain: Verband in Grimma muss noch Hausaufgaben machen

Grimma/Ammelshain

Für die Belieferung von Ammelshain mit Trinkwasser muss ein neuer Vertrag zwischen dem Versorgungsverband Grimma-Geithain (VVGG) und der Stadt Naunhof geschlossen werden. Die Beschlüsse in der Verbandsversammlung und dem Stadtrat sind durch, dennoch muss die Signatur noch warten.

Bis 2000 versorgte sich Ammelshain selbst

Bis zum Jahr 2000 versorgte sich Ammelshain mit einem eigenen Wasserwerk, erinnerte VVGG-Geschäftsführer Jochen Kunath. Weil die Qualität des Wassers für den Verkauf nicht mehr ausreichend war, gingen Verband und Naunhof die Vereinbarung ein. „Wir haben damals von Grimma aus über Beiersdorf eine Leitung gelegt“, so Kunath. Die Übergabestelle befinde sich an der Abfahrt Klinga der Autobahn, wo das Wasser auch gezählt werde. Zweimal zog die Stadt Naunhof nach der zehnjährigen Laufzeit eine Verlängerungsoption für ihren Ortsteil. Jetzt muss nach 20 Jahren ein neuer Vertrag her.

Der kommunale Wasserversorger ist interessiert an der Beibehaltung des Geschäftes, das Umsatzerlöse generiert. Im vorigen Jahr nahm Ammelshain 40.688 Kubikmeter Trinkwasser ab. Der neue Vertrag sieht einen Preis von 82 Cent je Kubikmeter vor, verankert aber auch eine Preisgleitklausel, wonach auf steigende Lohn- und Energiekosten sowie industrielle Dienstleistungen reagiert wird.

Liefermenge wird ebenfalls vereinbart

Ehe VVGG-Vorsitzender Michael Hultsch und Naunhofs Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad ihre Unterschrift unter den Vertrag setzen, muss der Verband noch eine Hausaufgabe erledigen. Denn er kann derzeit nicht gewährleisten, dass jeder Hydrant in Ammelshain pro Stunde 47 Kubikmeter Wasser ausspuckt. Das ist laut Brandschutzvorschrift aber notwendig. „Wir vereinbaren also nicht nur die Wassermenge, sondern aus Brandschutzgründen auch eine Liefermenge pro Sekunde“, erläuterte Kunath in der Verbandsversammlung. Dazu werde jetzt ein Rohr am Übergabeschacht gewechselt und danach eine Ausflussmessung vorgenommen.

Der Beschluss zum Vertrag fiel in der Verbandsversammlung einstimmig aus.

Von Frank Prenzel