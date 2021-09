Wasser heilt: Bad Lausick setzt auf Thermalbrunnen und Kneipp

Bad Lausick

Überzeugen „von der Krafft und Würkung des frischen Wassers“ konnte sich Sebastian Kneipp eigenen Leibes: Der Naturheilkundler erfand Mitte des 19. Jahrhunderts die Kaltwasser-Therapie. Seine Heilverfahren machten ihn europaweit bekannt. In Bad Lausick gründete sich jetzt ein Kneipp-Verein – keinesfalls nur, um dem hier seit 200 Jahren etablierten Kurbetrieb neue Impulse zu geben, sondern um grundsätzlich Menschen für Kneipp‘sche Ideen der Gesundheitsvorsorge und Lebensart zu öffnen.

Mit Gruppendynamik zu mehr Vitalität

Wie aktuell Kneipps Ansätze sind, hat die Corona-Pandemie Ingrid Koenitz (52) vor Augen geführt. „Ich muss mein Immunsystem stärken. Kneipp gibt viele Anregungen, um sich gesünder und vitaler zu fühlen“, sagt die Ergotherapeutin, die erst seit Kurzem in Bad Lausick lebt und arbeitet. Als naturverbundene Frau habe sie einen Begriff von Kneipps Gedankenwelt. Sie zugänglich zu machen, sie „hineintragen in eine neue Zeit und in den Alltag integrieren“, darauf komme es dem Kneipp-Verein Bad Lausick an, zu dessen Gründungsmitgliedern sie gehört und dessen Vorsitz sie übernahm: „Das funktioniert am Besten, wenn man es in einer Gruppe macht. Gemeinsam mit Gleichgesinnten bleibt man leichter dran, gute Vorsätze umzusetzen.“

Kindertagesstätte ist seit 2014 zertifiziert

Sebastian Kneipp, 1821 im Gründungsjahr des Bad Lausicker Kurwesens in Süddeutschland geboren, entdeckte den Kurort Wörishofen als sein Versuchsfeld – mit Erfolg. In Bad Lausick ist Kneipp längst präsent, auch wenn nicht im unmittelbaren Blickfeld der Öffentlichkeit: Ein Kneipp-Tretbecken ist das Herzstück der neuen Kurpark-Erweiterung südlich des Schwanenteichs. Tretbecken gibt es bereits in den Reha-Kliniken, im Kur- und Freizeitbad „Riff“. Ein Armtauchbecken gehört zum Außen-Angebot der NaturaTheke in der Innenstadt. Und vor allem: Die vor zwei Jahrzehnten eröffnete Kindertagesstätte „Waldfrieden“ der AWO arbeitet seit zehn Jahren nach einem Kneipp-basierten Gesundheitskonzept, ist seit 2014 vom Kneipp-Bund Bad Wörishofen zertifiziert.

Kneipp-Konzept wird schon praktiziert

„Die Masseure und medizinischen Bademeister in den Kliniken ist Kneipp vertraut, und auch wir in der Kur GmbH beschäftigen uns schön länger damit“, sagt Annett Koza, lange Betriebsleiterin des „Riffs“ und jetzt Geschäftsführerin des kommunalen Unternehmens. Der Verein, eingebunden in das Netzwerk des Kneipp-Bundes, wolle Menschen für Kneipp interessieren, die natürliche Möglichkeiten suchen, Krankheiten vorzubeugen oder sich einfach vitaler fühlen wollen. Und somit nicht zuletzt auch der Bad Lausicker Kur, die sich seit Beginn auf Anwendungen von Wasser stützt – aktuell ist es Thermalwasser aus dem gerade mit einem Millionen-Aufwand ertüchtigten Tiefenbrunnen – neue Räume eröffnen.

Bürgermeister wirbt um Mittun im Verein

„In diesem Jahr ist Bad Lausick seit 200 Jahren Kurstadt. Und damit das so bleibt, bin ich bestrebt, das Kur-Angebot weiterzuentwickeln“, sagt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Zu Thermalwasser-Anwendungen werde Kneipp den Kurort künftig prägen. „Dazu bedarf es einiger Voraussetzungen nach dem Kurorte-Gesetz. Eine davon ist ein Kneipp-Verein, der den Namen Kneipp erlebbar werden lässt, der auf die vielen Möglichkeiten der Gesundheitsvorsorge hinweist und sich aktiv in die Entwicklung des Kurortes einbringt.“

Neugierig machen auf Kneipp

„Wir möchten neugierig machen, Menschen bestärken, etwas für ihre Vitalität zu tun für sich und sich einzubringen in der Gesundheits-Kultur der Stadt“, sagt Ingrid Koenitz. Die Versammlung am 8. September, 19 Uhr, im „Riff-Resort“ sei ein gutes Podium dafür. Der Verein zählt inzwischen ein Dutzend Mitglieder, darunter viele mit Berufen aus der Gesundheitsbranche, aber auch Menschen, die sich einfach als naturverbunden und gesundheitsbewusst betrachten. Im Vorstand arbeiten neben Koenitz unter anderem Annett Koza (Schatzmeisterin) und Michael Hultsch (Stellvertreter) mit. Sie möchten weitere Menschen ermuntern, im Kneipp-Verein mitzuwirken.

Von Ekkehard Schulreich