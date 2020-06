Grimma/Höfgen

Das Gasthaus „Zur Wassermühle“ am Rande von Höfgen liegt eingebettet in die reizvolle Muldenlandschaft. In normalen Zeiten zieht das beliebte Ausflugslokal Scharen hungriger und durstiger Leute an. Doch es sind keine normalen Zeiten. Das Inhaber-Duo Markus Erler (34) und Markus Riesterer (43) muss sich vielmehr um die Existenz des Hauses sorgen. „Wir sind wütend“, hält Erler mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Die gepriesenen staatlichen Hilfen seien ein Tropfen auf den heißen Stein und ein Akt der Bürokratie.

Vor fünf Jahren erfüllte sich ihr Traum

Erler und Riesterer sind gestandene Köche. Vor fünf Jahren erfüllten sie sich ihren Traum, ein eigenes Lokal zu führen – pachteten das Haus, gründeten eine GbR. Die Corona-Krise bringt sie nun aus dem Gleichgewicht. Die beiden Gastronomen wollen nicht jammern, aber vor Augen führen, was die staatlichen Programme in der Realität vermögen.

Mit ihren zwei Festangestellten und den vier Aushilfen hatten die Gastronomen Anspruch auf die Soforthilfe in Höhe von 9000 Euro. Nach dem umsatzschwachen Winter waren ihren Worten zufolge die Rücklagen aufgebraucht und das Geld bitter nötig. Doch die SAB-Homepage sei anfangs überlastet gewesen, es habe sich bis zum 4. Mai hingezogen, ehe das Geld auf dem Konto war. „Und bei der nächsten Steuererklärung muss es auch noch als Gewinn verrechnet werden“, ärgert sich Erler.

Kurzarbeitergeld – bürokratischer Aufwand

Bürokratisch aufwendig sei auch das Kurzarbeitergeld. Die Gastronomen schalteten dazu lieber ihr Steuerbüro ein, das jeden Monat einen neuen Antrag für die beiden Frauen stellen musste – also insgesamt drei Mal. Zahltag sei am 15., das Geld aber erst am 20. geflossen.

Die ab 1. Juli auf ein Jahr befristete Senkung der Mehrwertsteuer auf gastronomische Speisen von 19 auf sieben Prozent (in den ersten sechs Monaten sind es fünf Prozent) sehen Erler und Riesterer mit gemischten Gefühlen. Zum einen hoffen sie, damit wieder in Gang zu kommen. Doch die Umsätze sind derzeit weit entfernt von früheren Tagen. „Ob die Senkung etwas bringt, steht in den Sternen“, zeigt sich Erler nachdenklich.

Blick auf das schöne Gasthaus „Zur Wassermühle“ in Höfgen. Den Betreibern steht auf Grund der Corona-Situation das Wasser bis zum Hals. Quelle: Frank Prenzel

Platzkapazität hat sich im Lokal in Höfgen halbiert

Denn wegen der Abstandsregelung hat sich die Platzkapazität im urigen Gasthaus, das seit dem Männertag wieder offen ist, fast halbiert. Pfingsten etwa fuhren die zwei Geschäftsführer nur 40 Prozent des üblichen Umsatzes ein. Vor allem aber fehlen die wichtigen Familienfeiern – seit März waren sie wegen des Virus’ reihenweise abgesagt worden, und jetzt geht es erst wieder zögerlich los. Für das Wochenende hat sich eine erste 20 Personen zählende Geburtstagsgesellschaft angekündigt. Die Leute seien verunsichert, sagt Riesterer.

Auch die gastronomische Attraktivität lässt wegen Corona zu wünschen übrig. „Wir dürfen nichts auf die Tische stellen“, klagt Riesterer. Ein Büffet sei ebenso wenig möglich wie ein Menü. Erlaubt sei nur à la Card, hofft er, dass bald wieder Normalität einzieht. Die sonst umsatzstärksten Frühlingsmonate seien jedenfalls nicht aufzuholen, wissen die zwei Wirte. Ostern etwa war mit 500 Gästen ausgebucht. Ein Totalverlust.

Gastronom: Kredit ist als Pächter keine Hilfe

Einen zinsgünstigen Kredit verstehen die Jungunternehmer nicht als Hilfe in der kritischen Situation. „Ich mache doch nicht noch Schulden, wenn ich nicht weiß, wie es nach 2020 weiter geht“, verdeutlicht Erler. Als Pächter mache ein Darlehen keinen Sinn. Der Staat wäre besser beraten, die Lohnnebenkosten zu senken. „Das wäre eine echte Hilfe.“

Dazu kommt der Ärger mit der Versicherung. Erler und Riesterer sahen sich mit ihrer Betriebsunterbrechungsversicherung auf der sicheren Seite – und wurden wie viele andere Gastronomen bitter enttäuscht. Zunächst, berichten sie, wollte der Versicherer keinen Cent zahlen und „uns dann einmalig mit 4500 Euro abspeisen“. Zum „Schweigegeld“ sollte gleich eine Abtrittserklärung unterzeichnet werden. „Wir haben das jetzt unserem Anwalt übergeben“, sagt Riesterer. „Wir gehen bis zur Klage“, ergänzt sein Geschäftspartner.

Markus Erler (l.) und Markus Riesterer im Biergarten ihre Gasthauses in Höfgen. Sie wollen den Mut nicht verlieren. Quelle: Frank Prenzel

Letzter Ausweg ist Hartz IV

Auch Stundungen – etwa der Gasrechnung – helfen nicht wirklich. Zu zahlen sind die Rechnungen dennoch. Den zwei Gastronomen steht durch die Ausfälle das Wasser bis zum Hals, weshalb sie sich ernsthaft um Hartz IV bemühen. Doch den angeblich vereinfachten Antrag empfinden sie als „aufwendiges Verfahren“.

Mit Herzblut arbeiten die beiden Gastwirte mit ihrem Team Tag für Tag, um ein perfekter Gastgeber zu sein, und freuen sich über ihre „tollen Gäste“. Alle Stammbesucher seien wieder gekommen und hätten Durchhaltevermögen gewünscht. „Das gibt uns Kraft.“ Am Ende des Jahres wollen Erler und Riesterer einen Strich ziehen. „Dann schauen wir, wie es weiter geht.“ Den Mut haben sie nicht verloren.

Von Frank Prenzel