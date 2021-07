Das Hotel und Restaurant „Zur Schiffsmühle“ in Höfgen gehört zu den ersten Adressen in Grimma. Eigentümer und Betreiber Thomas Sörnitz hat im Dachgeschoss eine Sauna mit mehreren Räumen einbauen lassen. Sowohl auf der Terrasse als auch in der Finnischen Sauna bekommt der Nutzer einen wunderschönen Blick ins Muldental. Jetzt erwarb der Hotelier auch das benachbarte Gasthaus „Zur Wassermühle“. Quelle: Thomas Kube